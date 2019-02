Avianca troca de comando em meio à recuperação judicial

Em processo de recuperação judicial, a Avianca Brasil anunciou nesta segunda-feira, 11, que o executivo Jorge Vianna assume o cargo de diretor geral da companhia, substituindo Frederico Pedreira, que realizava a função desde 2016. Desde janeiro, a empresa está com um processo de recuperação judicial.

Em nota, a empresa reitera a experiência de Vianna no setor. “Tem mais de 35 anos de carreira em posições de alta liderança – doze deles, como executivo no setor de aviação.” O engenheiro é um dos fundadores da OceanAir Linhas Aéreas, e foi vice-presidente da empresa de 2001 a 2009. Além disso, também passou pela vice-presidência da Passaredo Linhas Aéreas, onde ficou até 2014.

A Avianca Brasil disse que continua operando normalmente e “segue focada em seu plano de recuperação judicial para garantir a continuidade de suas operações e a sustentabilidade do seu negócio”.

O processo de recuperação judicial começou no dia 11 de janeiro, via Primeira Vara de Falência e Recuperação Judicial da Justiça de São Paulo. A empresa buscava uma alternativa para não perder seus aviões arrendados que poderiam ser requeridos a qualquer momento pelas donas das aeronaves, o que de fato ocorreu. Ao todo, as dívidas soma cerca de 500 milhões de reais.

Em decisão tomada no dia 1° de fevereiro, o juiz da recuperação judicial manteve os aviões com a empresa até abril, quando ocorre uma assembleia de credores.