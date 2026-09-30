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Avelloz acelera expansão, mira mais de 67 mil motos e leva produção a Manaus

Fabricante prevê 40 mil emplacamentos neste ano, 500 pontos de venda e prepara nacionalização gradual da produção

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 12h30 | Atualizado em 30 set 2026, 12h38
Motocicleta preta com detalhes cinza, modelo street, vista lateralmente sobre fundo branco. Possui motor exposto, escapamento cromado e rodas de liga leve pretas.
Motocicleta AZ170 Bravo, da Avelloz (Divulgação/Divulgação)
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Avelloz acelera expansão, mira mais de 67 mil motos e leva produção a Manaus Priorize VEJA no Google

A Avelloz prepara um salto de escala no mercado brasileiro de motocicletas. Quinta colocada no ranking nacional de emplacamentos, a fabricante prevê fechar 2026 com cerca de 40 mil motos emplacadas e trabalha para chegar em 2027 a um volume anual na casa de 67 mil unidades ou mais.

A conta está associada à nova AZ170 Bravo. A empresa espera vender 20 mil unidades do modelo no próximo ano e afirma que a moto deverá representar aproximadamente 30% de seu volume total.

A expansão será acompanhada por uma mudança industrial. Hoje, as motocicletas da marca são montadas no Brasil com componentes de origem chinesa. A companhia prepara, porém, uma fábrica no Polo Industrial de Manaus, com investimento inicial de R$ 2,8 milhões.

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A Bravo deverá ser o primeiro modelo da Avelloz fabricado em Manaus. Segundo a companhia, a mudança dará início a uma substituição gradual do atual modelo de importação, que passa por Recife, pela produção na Zona Franca.

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A rede comercial também cresce. A Avelloz pretende chegar a 500 pontos de venda ainda em 2026, entre franquias e concessionárias. Cerca de 70% das novas unidades abertas na expansão recente são franquias e 30% concessionárias.

A companhia vem priorizando Sul e Sudeste e prevê novas operações em cidades como Campinas, Franca, Joinville, Ponta Grossa, Florianópolis, Criciúma e Rio de Janeiro, além de Cuiabá.

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Outra frente de investimento é o pós-venda. Os recursos destinados ao estoque e à estrutura de peças devem passar de R$ 2,7 milhões em 2025 para R$ 8,3 milhões neste ano. O centro de distribuição da empresa, em Paulista, Pernambuco, mantém mais de meio milhão de peças em estoque.

A fabricante também prepara pelo menos cinco novos modelos para 2027.

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A expansão acontece depois de a rede Avelloz ter faturado 52.037 motocicletas em 2025, ante 31.845 em 2024, avanço de 63%. O dado de faturamento da rede não é diretamente comparável à projeção de 40 mil emplacamentos deste ano, que utiliza uma métrica diferente.

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