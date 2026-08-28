Avanço das fontes renováveis e IA abrem novas oportunidades para a WEG

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A WEG alcançou 13,4 bilhões em receita em 2025 e avançou em seu maior programa de investimentos, destinando 1,2 bilhão a novas fábricas em SC e 2,2 bilhões para dobrar a produção de transformadores no Brasil, Colômbia e México. A expansão reflete um momento favorável no setor energético e a capacidade de superar desafios comerciais.

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O ano de 2025 foi marcado por resultados importantes para a WEG Equipamentos Elétricos. A receita líquida alcançou 13,4 bilhões de reais. A companhia, sediada em Jaraguá do Sul (SC), também avançou no programa de investimentos mais ambicioso de seus 65 anos de existência. Só em Santa Catarina, o grupo do qual faz parte destinou 1,2 bilhão de reais para construir duas fábricas: uma de grandes equipamentos para geração e transmissão de energia, em Guaramirim, e outra de sistemas de armazenamento de energia em baterias, em Itajaí. Mais 2,2 bilhões de reais foram para dobrar a produção de transformadores, com a expansão de fábricas no Brasil e novas unidades na Colômbia e no México. Tais investimentos já começam a gerar retorno para a companhia. “Boa parte da nova capacidade de produção de transformadores já está vendida”, diz Alberto Kuba, presidente da WEG. A carteira de pedidos está preenchida pelos próximos dois anos.

A expansão reflete um momento favorável para a WEG, destacada como a campeã na categoria máquinas e equipamentos do ranking TOP30. Em todo o mundo, crescem os investimentos em redes de transmissão e de distribuição de energia. A disseminação de fontes renováveis, como a eólica e a solar, aumentou a complexidade de um sistema em que a eletricidade antes fluía das grandes hidrelétricas e termelétricas aos consumidores. Agora, a energia gerada por painéis solares em residências e em empresas também precisa ser incorporada à rede. “O sistema brasileiro foi construído de forma essencialmente hidrotérmica, com boa previsibilidade de geração, e agora precisa ser adaptado”, diz Clauber Leite, diretor técnico do Instituto E+, dedicado a estudos sobre transição energética. “Isso cria oportunidades para a indústria de máquinas e equipamentos.”

Ao mesmo tempo, novos atores ampliam a demanda por eletricidade. Entre eles estão os data centers, que concentram a capacidade de armazenamento e de processamento de dados usada por empresas de inteligência artificial, e a eletrificação da frota de automóveis.

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Com 29% da receita oriunda dos Estados Unidos, as sobretaxas impostas pelo governo Trump às importações de praticamente todos os países representaram um desafio para a WEG. A solução foi rever o modo como o mercado americano é atendido, contando com a sua grande internacionalização — a companhia opera 66 fábricas em dezoito países. A WEG concentrou no México a produção destinada aos Estados Unidos, beneficiando-se do acordo de livre comércio entre os dois países. As fábricas brasileiras, por sua vez, assumiram as exportações para mercados como a América Central, antes supridos pela operação mexicana. “Ainda tivemos algum aumento de custo com as tarifas americanas, mas conseguimos absorver o impacto, graças ao contínuo aumento da nossa eficiência”, afirma Kuba. É a engenhosidade brasileira superando a muralha americana.

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Publicado em VEJA, agosto de 2026, edição VEJA Negócios nº 29