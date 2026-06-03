Avaliado em R$ 588 milhões, Rayan é o jogador mais valioso da Seleção, aponta estudo
Atacante aparece acima de Vini Jr e outros em ranking do CIES Football Observatory sobre valores de mercado dos atletas convocados para a Copa do Mundo de 2026
O atacante Rayan chega à Copa do Mundo de 2026 como o jogador de maior valor de mercado da Seleção Brasileira, segundo levantamento divulgado pelo CIES Football Observatory, centro de estudos especializado em futebol e mercado de transferências.
De acordo com o ranking, o ex-jogador do Vasco ocupa a 32ª colocação entre os atletas convocados para o Mundial com maior valor estimado de transferência. O estudo calcula que uma eventual negociação do atacante poderia alcançar 100 milhões de euros, o equivalente a cerca de 588 milhões de reais.
O desempenho coloca Rayan à frente de outros nomes brasileiros presentes na lista elaborada pelo observatório. Entre os convocados da equipe comandada por Carlo Ancelotti, ele aparece à frente de jogadores como Endrick, Igor Thiago e Vinícius Júnior.
A valorização acompanha a trajetória recente do atacante, que se transferiu para o Bournemouth e rapidamente ganhou espaço no futebol europeu. As atuações pelo clube inglês também contribuíram para sua consolidação entre os nomes mais promissores da nova geração da Seleção Brasileira.
No ranking geral do CIES, o primeiro lugar pertence ao espanhol Lamine Yamal, apontado pelo estudo como o jogador mais valioso entre os participantes da Copa do Mundo. O levantamento utiliza critérios como idade, desempenho esportivo, duração do contrato, nível das competições disputadas e potencial de desenvolvimento para estimar os valores de mercado.
A presença de Rayan no topo da lista entre os brasileiros evidencia a expectativa em torno de seu desempenho no Mundial e consolida o atacante como uma das principais apostas da Seleção para a disputa do torneio.
Aos 19 anos, o jogador chega à Copa em um momento de forte ascensão na carreira, cercado por projeções positivas tanto dentro de campo quanto no mercado internacional de transferências.
Veja a lista de jogadores mais valiosos avaliados pelo CIES Football Observatory:
- 1. Lamine Yamal (Espanha) – € 358,1 milhões (R$ 2,08 bilhões)
- 2. Erling Haaland (Noruega) – € 227,3 milhões (R$ 1,32 bilhão)
- 3. Kylian Mbappé (França) – € 165,7 milhões (R$ 962,7 milhões)
- 4. Michael Olise (França) – € 140,5 milhões (R$ 816,3 milhões)
- 5. Morgan Rogers (Inglaterra) – € 136,8 milhões (R$ 794,8 milhões)
- 6. Désiré Doué (França) – € 133,2 milhões (R$ 773,9 milhões)
- 7. Kenan Yildiz (Turquia) – € 133,0 milhões (R$ 772,7 milhões)
- 8. Nico O’Reilly (Inglaterra) – € 125,0 milhões (R$ 726,3 milhões)
- 9. Arda Güler (Turquia) – € 124,8 milhões (R$ 725,1 milhões)
- 10. Pau Cubarsí (Espanha) – € 124,6 milhões (R$ 723,9 milhões)
- 18. Estêvão (Brasil) – € 113,4 milhões (R$ 659 milhões)
- 23. João Pedro (Brasil) – € 108 milhões (R$ 627 milhões)
- 32. Rayan (Brasil) – € 100,3 milhões (R$ 583 milhões)
- 35. Endrick (Brasil) – € 95,5 milhões (R$ 555 milhões)
- 44. Igor Thiago (Brasil) – € 85,6 milhões (R$ 497 milhões)
- 50. Vini Jr (Brasil) – € 83,8 milhões (R$ 487 milhões)
Valor da Seleção Brasileira
Os dados reforçam a valorização dos talentos brasileiros no cenário internacional e ajudam a explicar a posição de destaque da Seleção em rankings financeiros. Em estudo divulgado recentemente pela plataforma TransferRoom, o Brasil foi apontado como o sexto elenco mais valioso da Copa do Mundo de 2026, com avaliação estimada em 941 milhões de euros, aproximadamente 5,5 bilhões de reais.
Segundo o levantamento da TransferRoom, apenas França, Espanha, Inglaterra, Alemanha e Portugal possuem seleções com valor de mercado superior ao da equipe brasileira.