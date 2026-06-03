O atacante Rayan chega à Copa do Mundo de 2026 como o jogador de maior valor de mercado da Seleção Brasileira, segundo levantamento divulgado pelo CIES Football Observatory, centro de estudos especializado em futebol e mercado de transferências.

De acordo com o ranking, o ex-jogador do Vasco ocupa a 32ª colocação entre os atletas convocados para o Mundial com maior valor estimado de transferência. O estudo calcula que uma eventual negociação do atacante poderia alcançar 100 milhões de euros, o equivalente a cerca de 588 milhões de reais.

O desempenho coloca Rayan à frente de outros nomes brasileiros presentes na lista elaborada pelo observatório. Entre os convocados da equipe comandada por Carlo Ancelotti, ele aparece à frente de jogadores como Endrick, Igor Thiago e Vinícius Júnior.

A valorização acompanha a trajetória recente do atacante, que se transferiu para o Bournemouth e rapidamente ganhou espaço no futebol europeu. As atuações pelo clube inglês também contribuíram para sua consolidação entre os nomes mais promissores da nova geração da Seleção Brasileira.

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No ranking geral do CIES, o primeiro lugar pertence ao espanhol Lamine Yamal, apontado pelo estudo como o jogador mais valioso entre os participantes da Copa do Mundo. O levantamento utiliza critérios como idade, desempenho esportivo, duração do contrato, nível das competições disputadas e potencial de desenvolvimento para estimar os valores de mercado.

A presença de Rayan no topo da lista entre os brasileiros evidencia a expectativa em torno de seu desempenho no Mundial e consolida o atacante como uma das principais apostas da Seleção para a disputa do torneio.

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Aos 19 anos, o jogador chega à Copa em um momento de forte ascensão na carreira, cercado por projeções positivas tanto dentro de campo quanto no mercado internacional de transferências.

Veja a lista de jogadores mais valiosos avaliados pelo CIES Football Observatory:

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1. Lamine Yamal (Espanha) – € 358,1 milhões (R$ 2,08 bilhões)

2. Erling Haaland (Noruega) – € 227,3 milhões (R$ 1,32 bilhão)

3. Kylian Mbappé (França) – € 165,7 milhões (R$ 962,7 milhões)

4. Michael Olise (França) – € 140,5 milhões (R$ 816,3 milhões)

5. Morgan Rogers (Inglaterra) – € 136,8 milhões (R$ 794,8 milhões)

6. Désiré Doué (França) – € 133,2 milhões (R$ 773,9 milhões)

7. Kenan Yildiz (Turquia) – € 133,0 milhões (R$ 772,7 milhões)

8. Nico O’Reilly (Inglaterra) – € 125,0 milhões (R$ 726,3 milhões)

9. Arda Güler (Turquia) – € 124,8 milhões (R$ 725,1 milhões)

10. Pau Cubarsí (Espanha) – € 124,6 milhões (R$ 723,9 milhões)

18. Estêvão ( Brasil ) – € 113,4 milhões (R$ 659 milhões)

) – € 113,4 milhões (R$ 659 milhões) 23. João Pedro ( Brasil ) – € 108 milhões (R$ 627 milhões)

) – € 108 milhões (R$ 627 milhões) 32. Rayan ( Brasil ) – € 100,3 milhões (R$ 583 milhões)

) – € 100,3 milhões (R$ 583 milhões) 35. Endrick ( Brasil ) – € 95,5 milhões (R$ 555 milhões)

) – € 95,5 milhões (R$ 555 milhões) 44. Igor Thiago ( Brasil ) – € 85,6 milhões (R$ 497 milhões)

) – € 85,6 milhões (R$ 497 milhões) 50. Vini Jr (Brasil) – € 83,8 milhões (R$ 487 milhões)

Valor da Seleção Brasileira

Os dados reforçam a valorização dos talentos brasileiros no cenário internacional e ajudam a explicar a posição de destaque da Seleção em rankings financeiros. Em estudo divulgado recentemente pela plataforma TransferRoom, o Brasil foi apontado como o sexto elenco mais valioso da Copa do Mundo de 2026, com avaliação estimada em 941 milhões de euros, aproximadamente 5,5 bilhões de reais.

Segundo o levantamento da TransferRoom, apenas França, Espanha, Inglaterra, Alemanha e Portugal possuem seleções com valor de mercado superior ao da equipe brasileira.