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Autocuidado, mimos e produtos funcionais: as principais tendências de consumo da Black Friday

Pesquisa aponta avanço de categorias como vitaminas, beleza e compras de menor valor durante data promocional

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 11h04 | Atualizado em 15 out 2026, 11h25
Autocuidado
Autocuidado (./Reprodução)
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O consumo de produtos ligados ao autocuidado e à busca por pequenas recompensas estão entre as principais tendências que devem marcar a Black Friday neste ano. O levantamento foi apresentado nesta quinta-feira, 15, em evento do iFood à imprensa, na cidade de São Paulo.

Os dados de comportamento dos consumidores do iFood em 2025 apontaram para dois movimentos que ajudam a explicar as escolhas de compra: o interesse por produtos que prometem melhorar o desempenho do corpo e a preferência por pequenos prazeres que cabem no orçamento cotidiano.

Na primeira frente, a busca por saúde, estética e desempenho físico impulsiona o consumo de vitaminas, suplementos e alimentos ricos em proteínas. Entre os usuários do iFood, 40% aumentaram o consumo de proteína. A penetração das bebidas proteicas passou de 5% para 13% no ano passado, enquanto as vendas de creatina cresceram 89% e as de whey protein avançaram mais de 124% no período analisado.

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As vitaminas também ganharam espaço nas compras. Na Black Friday de 2025, a categoria ocupou a quarta posição entre os produtos mais vendidos no aplicativo. As farmácias, por sua vez, ficaram em terceiro lugar entre os segmentos com maior volume de pedidos na plataforma.

A intenção de compra de produtos de beleza aumentou sete pontos percentuais de um ano para o outro, enquanto a de perfumaria avançou cinco pontos percentuais. Os dados indicam que itens relacionados à saúde e aos cuidados pessoais passaram a integrar a cesta de consumo da data promocional.

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O segundo movimento identificado na pesquisa é a chamada Little Treat Culture, ou cultura dos pequenos mimos. A tendência está relacionada à busca por recompensas acessíveis, como alimentos especiais, produtos de beleza e outros itens de consumo cotidiano, em um contexto no qual grandes objetivos financeiros, como comprar um imóvel ou um carro, podem parecer distantes.

Entre os integrantes da geração Z, 57% afirmam se proporcionar esse tipo de agrado pelo menos uma vez por semana. Além disso, 72% associam essas compras ao autocuidado.

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Nesse cenário, alimentos e bebidas, pequenos presentes e produtos de beleza aparecem como opções para quem deseja consumir sem comprometer uma parcela elevada do orçamento. A compra também pode ocorrer por meio de aplicativos, que facilitam o acesso a produtos e serviços no dia a dia.

Consumidores planejam compras e buscam ofertas personalizadas

O perfil de quem acompanha a Black Friday também mudou. No ano passado, consumidores com mais de 45 anos lideraram a intenção de compra para a data e foram o grupo que mais interagiu com anúncios em aplicativos.

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Outra mudança está nas categorias procuradas. Além dos eletrônicos, tradicionalmente associados a essa data promocional, ganharam relevância itens de moda, acessórios, beleza, perfumaria e supermercado.

O planejamento também faz parte do comportamento de compra: 50% dos consumidores começam a pesquisar sobre a Black Friday um mês antes. Segundo os dados apresentados, ofertas personalizadas aumentam a probabilidade de compra para 70% das pessoas.

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Apesar do interesse pelas promoções, o orçamento continua sendo um fator importante. Na edição anterior, 25% dos consumidores não compraram nenhum produto, enquanto 66% gastaram menos de um salário mínimo.

No iFood, os pedidos durante a Black Friday foram 28% superiores aos registrados em outras épocas do ano, e as transações via Pix cresceram 37%. Os números reforçam a presença de compras de menor valor e de categorias ligadas ao consumo cotidiano durante o período promocional.

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