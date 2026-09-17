ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Aurora testa 16 novas uvas para enfrentar mudanças no clima da Serra Gaúcha

Cooperativa que responde por até 15% da safra gaúcha busca variedades mais resistentes

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 11h00
Parreiras em terras gaúchas: após a catástrofe das chuvas, mais atenção com o meio ambiente
Parreiras em terras gaúchas: após a catástrofe das chuvas, mais atenção com o meio ambiente (Fernando Zanchetti/Divulgação)
Continua após publicidade
Aurora testa 16 novas uvas para enfrentar mudanças no clima da Serra Gaúcha Priorizar nos meus resultados Google

A Cooperativa Vinícola Aurora está testando 16 variedades de uva mais resistentes e adaptadas às mudanças no clima da Serra Gaúcha. O programa, desenvolvido em parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, reúne clones melhorados de uvas já cultivadas na região e novas variedades com maior resistência a doenças como o míldio.

A iniciativa ganhou peso diante das alterações no regime de chuvas e temperaturas e da perspectiva de novos episódios climáticos extremos. A Aurora reúne cerca de 1,1 mil produtores em onze municípios e responde historicamente por algo entre 10% e 15% da safra gaúcha de uvas. 

Além da adaptação ao clima, os testes buscam variedades que exijam menos insumos, mantenham a qualidade da fruta e possam se adequar a novas formas de cultivo, inclusive à colheita mecanizada. Segundo o gerente agrícola da Aurora, Maurício Bonafé, o objetivo é combinar produtividade, resistência e menor impacto ambiental.

O trabalho não parte do zero. Duas variedades lançadas neste ano pela Embrapa, a BRS Lis e a BRS Antonella, passaram por seis anos de testes com seis cooperados da Aurora antes de chegar ao mercado. A cooperativa mantém parceria com a Embrapa Uva e Vinho na avaliação de novas cultivares e clones. 

Siga

A adaptação também passa pelo uso de dados. Miniestações meteorológicas instaladas em diferentes microrregiões monitoram temperatura, umidade e precipitação e alimentam o Vitialerta, sistema que ajuda os produtores a antecipar riscos de pragas e doenças e a definir com maior precisão o uso de tratamentos fitossanitários.

Continua após a publicidade

Segundo a Aurora, as informações climáticas também orientam decisões de adubação, poda, desfolha e conservação do solo. A aposta da cooperativa é que a combinação de novas variedades, monitoramento e manejo consiga reduzir perdas e preservar a produção de uvas em um cenário de maior instabilidade climática.

Publicidade
TAGS:
Negócios
Radar Econômico
Vinho
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).