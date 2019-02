Aurora espera vender até 10% mais itens natalinos

Por Suzana Inhesta

São Paulo – A Coopercentral Aurora (Aurora Alimentos) espera um crescimento de 8% a 10% na venda de seus itens natalinos em 2011 ante o mesmo período do ano passado. Para tanto, a empresa lançou a linha Boas Festas Aurora, com oito dos produtos mais consumidos nas festas de final do ano, como, por exemplo, a carne de frango Blesser, o tender suíno e de frango, a sobrepaleta recheada, o lombo temperado, entre outros.

“Renovamos as embalagens e aumentamos o mix para ganhar espaço e participação no mercado de natalinos. A Aurora disponibiliza seu mix de produtos natalinos para consolidar-se nesse nicho de mercado que a cada ano cresce em média 6%”, disse o diretor comercial da companhia, Leomar Somensi, em nota.

Segundo ele, a expectativa de crescimento da comercialização de seus itens natalinos se baseia na queda da taxa de desemprego no País e no crescimento da renda média das famílias, além da preferência dos consumidores pelos produtos da companhia. A Aurora também está otimista em relação às vendas de kits natalinos para os departamentos de Recursos Humanos das empresas, mas não citou um porcentual de crescimento para esse tipo de produto.