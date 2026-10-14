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Economia

‘Aumentou a distância entre as dimensões do mal de cada candidato’, diz Pedro Parente

Para ex-ministro de Fernando Henrique, o fato de o Congresso ter eleito uma maioria de direita no primeiro turno aumenta a concentração de poder e os riscos

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 11h44 | Atualizado em 14 out 2026, 11h48
Homem de óculos, calvo, em terno risca de giz azul-marinho e gravata azul, fala ao microfone com a mão direita levantada, gesticulando. Ao fundo, uma bandeira branca com um símbolo verde e uma parede de madeira
O ex-ministro e ex-presidente da Petrobras, Pedro Parente (19/04/2018) (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
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‘Aumentou a distância entre as dimensões do mal de cada candidato’, diz Pedro Parente Priorize VEJA no Google

O ex-ministro de Fernando Henrique Cardoso e ex-presidente da Petrobras no governo de Michel Temer Padro Parente não declara qual pode ser seu voto no segundo turno da corrida presidencial deste ano  – “é uma decisão individual e solitária” – e dispara críticas a ambos os candidatos – “um não é nem um pouco preparado e o outro fez governos absolutamente desastrosos”, disse em uma entrevista à BBC Brasil publicada nesta quarta-feira, 14. “Não tenho nenhuma simpatia por qualquer um dos candidatos”, acrescentou, sem dar os nomes do senador Flávio Bolsonaro, do PL, e do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT

Ainda assim, o executivo – que já declarou em uma carta pública que não votaria em Flávio e, em um artigo recente, que não votou em nenhum dos dois – afirma que a percepção dos problemas que a gestão de cada candidato pode gerar, caso eleito, mudou de dimensão depois do resultado do segundo turno, em que o PL e os partidos de direita saíram com a maioria tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado.

“O que pode acontecer agora com um presidente que tenha também uma maioria importante nas duas casas?”, disse. “Isso para mim é um dado novo. E eu acho que aumentou a distância entre as dimensões do mal que cada candidato representa. Agora tem um que realmente tem uma representação de risco para o país, dessa concentração de poder. É bem mais relevante do que parecia ser antes do primeiro turno.”

Pedro Parente, que é engenheiro, foi ministro da Casa Civil e de Minas e Energia nos governos de Fernando Henrique, quando coordenou a gestão da crise dos apagões energéticos que aconteceram em 2001, e, na presidência da Petrobras, com Temer, enfrentou a greve dos caminhoneiros de 2018., tendo passado, ainda, pela presidência da BRF depois.

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Em um posicionamento publicado em suas redes sociais um dia antes do primeiro turno, no sábado 3, e um dia depois de ter sido um dos citados em um extenso artigo de João Moreira Salles na revista Piauí criticando a omissão da elite em relação a Flávio Bolsonaro, o ex-ministro disse que “entrou com uma opinião e saiu com outra pior” após participar de um dos jantares com o postulante. “Não votarei nele”, escreveu.

Em outro artigo, publicado neste fim de semana em sua coluna no jornal O Globo, disse, também sem dar detalhes, que não votou em nenhum dos dois. “São quase 49 milhões de brasileiros, três em cada dez, que não deram seu voto a nenhum dos dois finalistas. Estou entre eles”, escreveu, mencionando a soma total de abstenções, nulos, brancos e os votos nos demais concorrentes.

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“Eu acho que vai existir um grande número de brasileiros que vão votar de acordo com a sua consciência, sem que isso queira dizer que quem vota de acordo com a sua consciência vota nulo ou branco”, disse na entrevista à BBC. “O peso do voto consciente vai ser realmente importante.”

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Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pedro Parente
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