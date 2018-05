Aumento do combustível pode elevar tarifas de ônibus, alerta entidade

O aumento dos combustíveis pode levar ao reajuste das tarifas de ônibus. O alerta é da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), que já solicitou audiência na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda para tratar do assunto.

“Com reajuste médio de 11% de janeiro a maio deste ano, o preço do diesel já causou um prejuízo de 1 bilhão de reais para o setor de transporte público (ônibus urbano) e pode levar a aumentos emergenciais de passagens”, diz a entidade.

De acordo com a NTU, todas as empresas estão com dificuldade para comprar o combustível. “Somos um setor regulado, com reajustes anuais nos contratos e agora temos que arcar com os custos desses aumentos, que têm sido diários”, esclarece Otávio Cunha, presidente executivo da NTU.

Conforme cálculos da associação, o diesel tem impacto de 23% nos custos do setor. Na audiência com o governo, a NTU vai propor que o setor tenha um tratamento diferenciado na política de preços de reajustes de combustíveis para evitar aumento nas passagens, que considera o caminho menos indicado para solucionar o impasse.

Nos últimos 45 dias, houve aumento de 25,42% do diesel nas refinarias. “Esse índice indica que os preços estão represados e em breve serão repassados ao consumidor”, esclarece o representante da entidade.

“As empresas não têm como arcar com esses custos, diante do cenário de crise que país enfrenta e do alto índice de endividamento do setor de ônibus urbano. Pesquisa realizada com as empresas de ônibus urbano, revela que 33% das 1.800 empresas do setor estão endividadas”, comenta o presidente da NTU.