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Augusto Cury promete manter o Pix, mas não explica quais mudanças pretende fazer

Candidato do Avante afirmou que o Brasil adotará uma postura pacífica, porém sem submissão a outros países

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 15h50
Homem de meia-idade, cabelos escuros e óculos, sorri levemente, vestindo camisa azul e blazer cinza, em ambiente interno com painel de madeira ao fundo
Durante o evento, Cury também defendeu que o Brasil mantenha liberdade para negociar diretamente com outros países. (Redes sociais/Reprodução)
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Augusto Cury promete manter o Pix, mas não explica quais mudanças pretende fazer Priorizar nos meus resultados Google

O candidato do Avante à Presidência da República, Augusto Cury, afirmou neste domingo, 7, que manterá o Pix caso seja eleito, mas pretende fazer “algumas adaptações” no sistema de pagamentos. Ele não explicou quais mudanças seriam realizadas nem apresentou propostas específicas para o funcionamento da ferramenta.

“Nós vamos manter o Pix no meu governo, mas temos que trazer algumas adaptações”, declarou Cury durante uma caminhada pela Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O Pix, sistema de pagamentos instantâneos criado e administrado pelo Banco Central, tornou-se um dos pontos de atrito na relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. O governo americano investiga práticas brasileiras que poderiam prejudicar empresas do país, incluindo os efeitos da expansão do Pix sobre companhias privadas de meios de pagamento.

Durante o evento, Cury também defendeu que o Brasil mantenha liberdade para negociar diretamente com outros países. “Países que tiveram condições de fazer negociação isolada com outros países terão essa liberdade”, afirmou.

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O candidato disse que pretende conversar com o presidente da Argentina, Javier Milei, e com os líderes dos países que integram o Brics. Ele também criticou as tarifas impostas pelo presidente americano, Donald Trump, a produtos estrangeiros.

“Por detrás dessa taxação do Trump que está prejudicando as exportações, não apenas do Brasil, mas de quase todo o mundo, há um desespero por solucionar a equação financeira deles”, disse. Segundo Cury, a política externa brasileira seria conduzida sem confrontos, mas com independência. “Seremos pacíficos, mas não seremos subservientes em hipótese alguma.”

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