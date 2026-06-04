No final de 2025 foi divulgado o estudo “A Contribuição Econômica da Indústria Audiovisual do Brasil em 2024”, da Oxford Economics para a Motion Picture Association (MPA), que indica que o setor audiovisual movimentou 70,2 bilhões de reais no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no ano, respondendo por 0,7% da economia nacional. No período, também sustentou cerca de 609 mil empregos diretos, indiretos e induzidos, cuja remuneração média é de 6,8 mil reais mensais, valor 84% superior à média nacional.

André Sturm, presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo (Siaesp) e do Belas Artes Grupo, explicou a VEJA que os salários são atrativos principalmente pela qualificação que o mercado audiovisual exige. “É um trabalho que requer experiência, história e conhecimento. São fatores importantes, inclusive, para justificar políticas públicas de fomento ao audiovisual”, afirma.

Os dados impulsionam a entrada do setor no radar estratégico dos governos e do mercado. Em São Paulo, estado que concentra a maior cadeia produtiva audiovisual do país, a aposta é ampliar a presença internacional das produtoras paulistas e desenvolver negócios globais. É com esse objetivo que o Governo do Estado de São Paulo realizará, entre os dias 8 e 12 de junho, em parceria com MIS, APAA e FAAP, a segunda edição do São Paulo Audiovisual HUB. O evento tem curadoria e gestão do SIAESP e é voltado à internacionalização do setor e à aproximação entre produtoras brasileiras, agentes de vendas, fundos, distribuidoras, plataformas e festivais internacionais.

Promovida por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa, a iniciativa faz parte do Plano de Desenvolvimento da Indústria Audiovisual Paulista, movimento do governo estadual para fortalecer a competitividade do setor, ampliar investimentos e consolidar São Paulo como principal polo audiovisual da América Latina. “O objetivo é criar um momento no ano em que a indústria [do audiovisual] se reúna para fazer negócios. Estou contribuindo para que esse evento se torne parte do calendário da cidade”, diz Sturm.

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Uma pesquisa da FIPE para o Observatório Spcine mostra que o audiovisual movimentou 16,5 bilhões de reais na capital paulista em 2023, valor que representa mais de 22% de todo o PIB audiovisual brasileiro. Já o estado reúne cerca de 37% das empresas do setor no país e mais de 42% das produtoras brasileiras.