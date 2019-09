Atraso na Previdência e exterior pessimista puxam queda de 0,71% na bolsa

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, fechou em queda nesta terça-feira, 24, em dia marcado por cenário externo ruim e ao adiamento do primeiro turno da reforma da Previdência no Senado. A queda no índice foi de 0,71%, aos 103.891 pontos. O dólar comercial teve movimento de alta durante o dia, mas fechou praticamente estável, com queda de 0,03%, vendido a 4,17 reais.

Estava inicialmente mercada para esta terça-feira a votação do 1º turno da reforma pelos senadores. Mas, na véspera, já havia se decidido que o texto seria apreciado na quarta-feira, 25, ficando a terça-feira apenas para aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, houve mudança de planos e a apreciação do texto nas duas etapas ficou para semana que vem, em 1º de outubro.

O adiamento aconteceu em protesto a ação da Polícia Federal na semana passada contra o líder do governo, senador Fenando Bezerra (MDB-CE). Na manhã, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP) e líderes da casa foram para o Supremo Tribunal Federal para protocolar uma ação contra a operação da PF, autorizada pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barrozo.

Para André Perfeito, economista-chefe da Necton, a decisão do Senado desanimou os investidores que esperam por celeridade na tramitação do texto. “Há um certo receio de perda de articulação (com relação a Previdência) no Senado, por causa dessa questão com o STF. O Alcolumbre é bom, mas o governo precisa ajudar.”

Pedro Galdi analista da Mirae Asset, minimizou a questão previdenciária e afirmou que a grande influência da queda da bolsa brasileira está relacionada ao mercado externo. “O mercado azedou lá fora, agora a pouco a tarde, porque o Trump falou sobre a China. Gera um pouco de incerteza em relação ao acordo, mesmo com a reunião tendo sido marcada. É um cenário global”.

Em discurso na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Trump criticou duramente as práticas comerciais da China, dizendo que não aceitará um “acordo ruim” nas negociações comerciais com Pequim. A fala do mandatário reascendeu a guerra comercial entre os dois países. A possível abertura de um processo de impeachment contra o presidente americano, segundo os analistas, não influenciou a bolsa brasileira.

Nos Estados Unidos, entretanto, os índices acionários recuaram por causa do cenário político. O S&P 500 perdeu 0,93%, o Nasdaq que recuou 1,46% e o Dow Jones se desvalorizou 0,5%.

(Com Reuters)