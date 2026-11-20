A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Anthropic transformou milhares de pessoas em milionárias da noite para o dia. Fundada pelos irmãos Dario e Daniela Amodei em 2021, a empresa precificou suas ações a 83 dólares na noite de quarta-feira 18 – uma cifra acima da faixa indicativa do prospecto que se estendia de 70 a 78 dólares. Com isso, alcançou um valor de mercado de 1,75 trilhão de dólares, que subiu rapidamente no dia seguinte, quando os papéis começaram a ser negociados na bolsa americana Nasdaq e encerraram o pregão a 97,17 dólares e valorização de 17%. A lista de acionistas que enriqueceram com a operação inclui desde quase todos os funcionários da Anthropic até o ator Ashton Kutcher, conhecido por estrelar a série de TV Two and Half Men, e por papéis no cinema como o de Steve Jobs, o lendário fundador da Apple, no filme Jobs de 2013.

Conhecida por desenvolver o Claude, ferramenta de inteligência artificial que conquista cada vez mais espaço no mercado e desafia a supremacia do Chat GPT criado pela OpenAI – da qual os Amodei saíram para fundar seu próprio negócio -, a Anthropic contava com 5 300 funcionários em setembro. Segundo a rede de notícias CNN, 5 100 deles detêm agora uma fortuna de, pelo menos, 1 milhão de dólares por suas ações. No grupo, estão 2 800 pessoas com uma fatia avaliada em mais de 10 milhões de dólares cada. Um seleto clube de 600 colaboradores passou à condição de multimilionários com fortunas individuais acima de 100 milhões de dólares.

Os sete co-fundadores da Anthropic, por sua vez, possuem em conjunto agora uma fatia avaliada em 163 bilhões de dólares, o equivalente a 23 bilhões cada. Segundo o Yahoo! Finance, a venda de parte das ações no IPO lhes rendeu cerca de 280 milhões de dólares por cabeça. Além da velocidade com que a empresa dos Amodei cresceu, o que chama a atenção é o número de funcionários que ganharam dinheiro com o IPO. Como comparação, a CNN lembra que, em junho, quando a empresa de exploração espacial SpaceX, controlada por Elon Musk, realizou a sua oferta inicial de ações, apenas 4 400 funcionários, de um total de 22 000, tornaram-se milionários.

O ator Ashton Kutcher também comemorou a abertura de capital da dona do Claude. Em uma postagem nas suas redes sociais, Kutcher soltou um discreto “Kind of Cool” (“Bem legal”, numa tradução livre). A moderação, no entanto, não reflete o lucro da celebridade com o IPO. A Sound Ventures, empresa de venture capital que o ator fundou em parceria com Guy Oseary – empresário da cantora Madonna -, investiu 435 milhões de dólares na Anthropic desde 2023. Sua fatia agora é avaliada em 6 bilhões de dólares. Segundo o Yahoo! Finance, o resultado transforma Kutcher em um potencial bilionário.