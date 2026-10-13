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Ator de ‘Breaking Bad’ morto aos 34 disse ter perdido dinheiro da série em golpe

RJ Mitte afirmou que uma ex-gestora desviava recursos destinados aos impostos e que levou dez anos para quitar a dívida com o Fisco americano

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 15h08
Homem jovem de pele clara, cabelo castanho escuro e olhos amendoados, olhando diretamente para frente com expressão séria. Ele veste uma camiseta listrada cinza e branca, em um ambiente com fundo amarelado e escuro
O ator contou que buscou ajuda profissional quando tinha cerca de 17 ou 18 anos, durante o período em que trabalhava na série. (Reprodução/Divulgação)
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O ator RJ Mitte, que interpretou Walter White Jr. em “Breaking Bad”, disse ter perdido dinheiro recebido pela série após contratar uma profissional para administrar suas finanças. Segundo seu relato, ela desviava os recursos destinados ao pagamento de impostos, deixando uma dívida que ele levou dez anos para quitar.

Mitte morreu nesta segunda-feira, 12, aos 34 anos. A entrevista em que descreveu o suposto golpe foi publicada em 2 de novembro de 2025 pelo podcast The Iced Coffee Hour, apresentado por Graham Stephan e Jack Selby. 

O ator contou que buscou ajuda profissional quando tinha cerca de 17 ou 18 anos, durante o período em que trabalhava na série. Até então, ele e a família cuidavam das finanças. A decisão de contratar uma gestora, afirmou, tinha justamente o objetivo de proteger seus rendimentos.“Eu paguei mais em impostos do que ganhei com Breaking Bad”, disse.

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De acordo com Mitte, a profissional recebia o dinheiro que deveria ser encaminhado à Internal Revenue Service (IRS), órgão responsável pela arrecadação federal nos Estados Unidos, mas ficava com os valores. Para ocultar o desvio, enviava documentos falsos que indicavam o cumprimento das obrigações tributárias. 

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A situação deixou duas perdas, segundo o relato. Além de ficar sem os recursos entregues à gestora, o ator continuou com os impostos pendentes, sobre os quais se acumularam encargos. Ele afirmou que precisou de uma década para encerrar a dívida.

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Custo para recuperar o dinheiro

Mitte também disse ter identificado outros quatorze atores que teriam sido vítimas da mesma profissional. Na entrevista, explicou que tentar recuperar os recursos poderia exigir uma disputa judicial prolongada e uma investigação contábil para rastrear o dinheiro.

Segundo ele, os custos desse processo poderiam chegar a milhões de dólares, sem garantia de recuperar os valores desviados. A dificuldade financeira para sustentar uma disputa desse tipo seria, em sua avaliação, um dos fatores que deixavam os clientes vulneráveis.

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O relato não permite estabelecer o valor total perdido por Mitte nem o montante da dívida que ele quitou. As acusações contra a ex-gestora foram feitas pelo ator e não devem ser confundidas com uma conclusão judicial sobre o caso. 

Mitte entrou no elenco de “Breaking Bad” ainda adolescente e interpretou o filho do protagonista vivido por Bryan Cranston. A produção foi exibida entre 2008 e 2013. Depois, ele participou de outros filmes e séries e atuou na defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

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A morte foi anunciada por seus representantes. O ator tinha paralisia cerebral, assim como seu personagem na série. 

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