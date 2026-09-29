Atlas calcula 24,2 milhões de toneladas de minério de grafite em Minas

A Atlas Critical Minerals vai anunciar nesta terça-feira, 29, a primeira estimativa de recursos minerais de seu projeto de grafite em Malacacheta, em Minas Gerais. O levantamento, preparado pela SGS Canada, aponta 24,2 milhões de toneladas de minério, com aproximadamente 1,36 milhão de toneladas de carbono grafítico contido.

Do total, 17,2 milhões de toneladas foram classificadas como recursos indicados, com teor médio de 5,73% de carbono grafítico. Outros 7 milhões de toneladas são recursos inferidos, com teor médio de 5,40%.

O número chama atenção também pelo tamanho da área ainda não explorada. A estimativa considera cerca de 2,5 quilômetros de um corredor mineralizado de 11 quilômetros, em apenas uma das três áreas contíguas da companhia. A Atlas pretende agora avançar sobre os 8,5 quilômetros restantes e investigar a continuidade do depósito em profundidade.

Com base em uma comparação própria de dados técnicos públicos, a companhia afirma que Malacacheta já representa o maior recurso de grafite reportado na América do Sul em volume de carbono grafítico contido, segundo padrões internacionais de divulgação mineral.

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A empresa diz ainda que amostras do projeto já foram qualificadas nos Estados Unidos para aplicações em baterias de veículos elétricos e reatores nucleares. A próxima etapa inclui novas perfurações e testes metalúrgicos. Uma avaliação econômica preliminar está prevista para o segundo trimestre de 2027.