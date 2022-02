Atividade econômica sobe 4,5% em 2021 depois do tombo de 2020

‘Termômetro’ do Banco Central para medir a atividade no país, o IBC-Br fechou 2021 em alta de 4,5%, segundo dados divulgados pela autoridade monetária nesta sexta-feira, 11. O acumulado da atividade de 2021 faz com que o país reverta a perda registrada nos doze meses de 2020, quando houve um choque de -4,05%, devido os efeitos iniciais da Covid-19 na economia brasileira.

A alta registrada pelo IBC-Br ocorre, em grande parte, devido à baixa base de comparação. Durante o ano, no entanto, o indicador refletiu altos e baixos da economia. Entre março e abril, uma nova onda de Covid-19 desestimulou as atividades, trazendo recuo. Entre agosto e outubro, o indicador registrou recuo na atividade, devido ao imbróglio fiscal e a inflação alta. Nos últimos dois meses do ano, entretanto, a atividade retomou o fôlego. Em dezembro, a alta foi de 0,33%. No fechamento do trimestre, o IBC-Br mostra estagnação, com ligeiro avanço de 0,01%. O baixo dinamismo da economia, em momento de elevação dos juros e pressão inflacionária é a realidade que o país trouxe para este ano. A perspectiva do mercado financeiro é que a economia apresente crescimento lento ao longo de 2022.

Conhecido como a prévia do Produto Interno Bruto (PIB), o IBC-Br avalia a evolução da economia com informações sobre o nível de atividade dos setores de indústria, comércio, serviços e agropecuária, além do volume de impostos.

Divulgado mensalmente, o IBC-Br é considerado um termômetro do Produto Interno Bruto (PIB), que é divulgado trimestralmente pelo IBGE. Por ter formas diferentes de calcular a evolução da economia, nem sempre o IBC-Br e o PIB vêm com resultados semelhantes. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. O IBC-Br usa estimativa das áreas e também dos impostos. O resultado do PIB de 2020, por exemplo, trouxe recuo de 3,9%, enquanto o IBC-Br do mesmo período caiu 4,05%. O PIB de 2021 deve ser divulgado no dia 4 de março.