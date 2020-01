Atividade econômica cresce 0,17% em novembro, indica BC

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que mede a evolução da economia brasileira, teve alta de 0,18% em novembro em relação ao mês anterior. Segundo os dados do BC divulgados nesta quinta-feira, 16, o indicador subiu 1,10% em comparação com o mesmo período de 2018.

Os números do BC mostram que novembro foi o quarto mês seguido de crescimento da atividade econômica, com aceleração em relação a outubro, quando o resultado registrado foi um crescimento de 0,09%, dado revisado pelo Banco Central. Inicialmente, o crescimento informado no mês em questão havia sido de 0,17%. No acumulado em doze meses o índice teve alta de 0,95%. No acumulado de 2019, o índice registra alta de 0,95%.

Informalmente conhecido como a prévia do Produto Interno Bruto, o IBC-Br avalia a evolução da atividade econômica brasileira e ajuda o BC a tomar suas decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic. O índice incorpora informações sobre o nível de atividade dos setores da economia: indústria, comércio, serviços e agropecuária, além do volume de impostos.