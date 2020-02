Atividade econômica de 2019 frusta e fica abaixo do ano anterior

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que mede a evolução da economia brasileira, fechou 2019 em alta de 0,89%, segundo dados do Banco Central divulgados nesta sexta-feira, 14. O crescimento é mais lento do que em 2018, quando o indicador subiu 1,15% no ano. Informalmente conhecido como a prévia do Produto Interno Bruto (PIB), o IBC-Br avalia a evolução da atividade econômica com informações sobre o nível de atividade dos setores: indústria, comércio, serviços e agropecuária, além do volume de impostos.

O indicador é diferente do PIB, soma todos os produtos e serviços produzidos pelo país em um determinado período. O anúncio dos resultados do quarto trimestre, e por consequência, de 2019, acontece no dia 4 de março. A aposta do governo, mercado e do Banco Central é que o PIB de 2019 realmente seja ligeiramente inferior ao ano anterior. O Ministério da economia estima 1,12%, enquanto o mercado financeiro aposta em um dado ligeiramente maior, de 1,17% e o BC 1,2%. As projeções são um pouco menores que o PIB de 2018, que foi de 1,3% segundo dado revisado pelo IBGE em dezembro. O dado divulgado originalmente era de 1,1%.

Segundo os dados do BC, a atividade econômica recuou 0,27% em dezembro, após quatro meses seguidos de alta. Com isso, o IBC-Br terminou o quarto trimestre do ano com avanço de 0,46%. Em 2018, o resultado de dezembro havia sido positivo em 0,21%.