ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Atividade do Airbnb movimentou mais de R$ 113 bi na economia brasileira em 2025, aponta FGV

Estudo mostra que plataforma contribuiu com quase R$ 63 bilhões para o PIB, sustentou mais de 700 mil empregos e gerou cerca de R$ 9 bilhões em tributos no país

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 15h14 | Atualizado em 23 jun 2026, 15h14
/
Airbnb (Pixabay/Pixabay)
Continua após publicidade
Atividade do Airbnb movimentou mais de R$ 113 bi na economia brasileira em 2025, aponta FGV Priorize VEJA no Google

A atividade do Airbnb movimentou mais de 113 bilhões de reais na economia brasileira em 2025, segundo uma atualização do estudo de impacto econômico realizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O valor representa um crescimento de 13% em relação ao ano anterior e reforça o papel cada vez mais relevante do aluguel por temporada na geração de renda, empregos e desenvolvimento do turismo nacional.

De acordo com o levantamento, encomendado pelo Airbnb, a atividade da plataforma contribuiu com quase 63 bilhões de reais para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro ao longo do ano passado. O estudo também aponta que mais de 700 mil postos de trabalho foram sustentados direta e indiretamente pela movimentação econômica gerada pelos hóspedes e anfitriões, além da arrecadação de aproximadamente 9 bilhões de reais em tributos.

Os dados representam a primeira atualização do estudo divulgado pela FGV em 2025, que havia analisado os impactos da plataforma com base nos resultados de 2024. Segundo a instituição, o avanço dos indicadores demonstra o fortalecimento do aluguel por temporada como uma alternativa consolidada tanto para viajantes quanto para proprietários de imóveis. “O aumento dos indicadores mostra que o aluguel por temporada já é uma realidade consolidada para os brasileiros. E o que mais motiva a plataforma é saber que, por trás de cada reserva, existe um efeito que se multiplica pela economia local: no comércio, na geração de renda, no mercado de trabalho e no desenvolvimento dos destinos”, afirma Fiamma Zarife, diretora-geral do Airbnb para a América do Sul.

Continua após a publicidade

Além dos impactos diretos sobre hospedagem, a pesquisa destaca os efeitos da atividade em diversos setores da economia. Restaurantes, mercados, motoristas de aplicativo, profissionais de limpeza, prestadores de serviços e pequenos empreendedores estão entre os segmentos beneficiados pelo aumento da circulação de turistas.

Siga

A renda do trabalho associada à atividade do Airbnb alcançou quase 32 bilhões de reais em 2025, alta de aproximadamente 12% em comparação com o ano anterior. O número de empregos sustentados pela plataforma também cresceu no mesmo ritmo, refletindo o chamado efeito multiplicador do turismo sobre as economias locais.

Continua após a publicidade

Segundo a FGV, a contribuição para o PIB brasileiro, considerando os efeitos diretos e indiretos, avançou 12% em relação a 2024. O resultado reforça a importância econômica do turismo e das hospedagens de curta duração em um momento de expansão da atividade turística no país.

Com mais brasileiros viajando e um número crescente de destinos recebendo visitantes, a expectativa é que o impacto econômico gerado pelo aluguel por temporada continue crescendo nos próximos anos, impulsionando desde grandes centros urbanos até cidades menores que passaram a integrar os roteiros turísticos nacionais.

Publicidade
TAGS:
Economia
Empresa
Negócios
viagem
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).