Atividade do Airbnb movimentou mais de R$ 113 bi na economia brasileira em 2025, aponta FGV

A atividade do Airbnb movimentou mais de 113 bilhões de reais na economia brasileira em 2025, segundo uma atualização do estudo de impacto econômico realizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O valor representa um crescimento de 13% em relação ao ano anterior e reforça o papel cada vez mais relevante do aluguel por temporada na geração de renda, empregos e desenvolvimento do turismo nacional.

De acordo com o levantamento, encomendado pelo Airbnb, a atividade da plataforma contribuiu com quase 63 bilhões de reais para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro ao longo do ano passado. O estudo também aponta que mais de 700 mil postos de trabalho foram sustentados direta e indiretamente pela movimentação econômica gerada pelos hóspedes e anfitriões, além da arrecadação de aproximadamente 9 bilhões de reais em tributos.

Os dados representam a primeira atualização do estudo divulgado pela FGV em 2025, que havia analisado os impactos da plataforma com base nos resultados de 2024. Segundo a instituição, o avanço dos indicadores demonstra o fortalecimento do aluguel por temporada como uma alternativa consolidada tanto para viajantes quanto para proprietários de imóveis. “O aumento dos indicadores mostra que o aluguel por temporada já é uma realidade consolidada para os brasileiros. E o que mais motiva a plataforma é saber que, por trás de cada reserva, existe um efeito que se multiplica pela economia local: no comércio, na geração de renda, no mercado de trabalho e no desenvolvimento dos destinos”, afirma Fiamma Zarife, diretora-geral do Airbnb para a América do Sul.

Continua após a publicidade

Além dos impactos diretos sobre hospedagem, a pesquisa destaca os efeitos da atividade em diversos setores da economia. Restaurantes, mercados, motoristas de aplicativo, profissionais de limpeza, prestadores de serviços e pequenos empreendedores estão entre os segmentos beneficiados pelo aumento da circulação de turistas.

A renda do trabalho associada à atividade do Airbnb alcançou quase 32 bilhões de reais em 2025, alta de aproximadamente 12% em comparação com o ano anterior. O número de empregos sustentados pela plataforma também cresceu no mesmo ritmo, refletindo o chamado efeito multiplicador do turismo sobre as economias locais.

Continua após a publicidade

Segundo a FGV, a contribuição para o PIB brasileiro, considerando os efeitos diretos e indiretos, avançou 12% em relação a 2024. O resultado reforça a importância econômica do turismo e das hospedagens de curta duração em um momento de expansão da atividade turística no país.

Com mais brasileiros viajando e um número crescente de destinos recebendo visitantes, a expectativa é que o impacto econômico gerado pelo aluguel por temporada continue crescendo nos próximos anos, impulsionando desde grandes centros urbanos até cidades menores que passaram a integrar os roteiros turísticos nacionais.