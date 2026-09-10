Até onde a IA pode decidir sozinha? Evento da Zoox debaterá como dados viram valor

A corrida das empresas para incorporar inteligência artificial começa a entrar em uma nova fase. Depois dos investimentos em ferramentas capazes de automatizar tarefas e de acelerar processos, uma questão ganha espaço na cúpula das empresas: até onde uma máquina pode tomar decisões por conta própria, e quando a palavra final ainda precisa ser humana?

O tema estará no centro da segunda edição do Zoox Data Revolution (ZDR), que acontecerá no dia 17 de novembro no Hotel Unique em São Paulo. O evento é promovido pela Zoox Smart Data, a maior AI-Datatech da América Latina, e planeja reunir aproximadamente 1.200 participantes, dos quais cerca de 60% devem ser CEOs, C-levels e executivos de grandes companhias.

A discussão reflete uma mudança na forma como as empresas encaram a inteligência artificial. Com modelos cada vez mais acessíveis e disponíveis também para concorrentes, apenas ter acesso à tecnologia deixa de representar uma vantagem competitiva. O desafio passa a ser incorporar essas ferramentas aos processos, dados e conhecimentos específicos de cada negócio. “O debate sobre inteligência artificial nas empresas evoluiu. Se antes a prioridade era adotar as ferramentas mais avançadas, agora o desafio é transformá-las em vantagem real para os negócios”, afirma Rafael de Albuquerque, fundador e CEO da Zoox Smart Data. Para o executivo, a capacidade de aplicar a tecnologia ao contexto de cada companhia e preparar as equipes para uma nova forma de trabalhar tende a diferenciar as organizações.

Quem responde quando a IA erra?

A maior autonomia dos sistemas também traz uma discussão sobre responsabilidade. Decisões envolvendo concessão de crédito, compliance ou gestão de crises, por exemplo, podem gerar consequências financeiras e reputacionais relevantes para uma empresa.

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A discussão também começa a chegar diretamente à mesa dos executivos-chefes das companhias. Além de decidir quais tecnologias adotar, a alta liderança passa a enfrentar questões como dimensionamento das equipes, redesenho de processos e definição dos limites de atuação dos sistemas automatizados. “O papel do CEO hoje passa por tomar decisões sobre a rotina operacional que não estavam no radar até recentemente. Isso envolve rever o tamanho dos times, redesenhar processos e estabelecer a fronteira exata de até onde os robôs podem decidir sozinhos”, diz Albuquerque.

A programação do ZDR contará com dois espaços de debate. Na plenária, executivos compartilharão experiências relacionadas à transformação dos negócios, enquanto o palco Sessions será dedicado à apresentação de casos e aplicações práticas das soluções da Zoox. A edição deste ano também apresentará dois novos formatos voltados à interação entre executivos: as Business Suítes e a Suíte Presidencial. O encontro acontece das 8h às 20h e terá entre os patrocinadores empresas como PwC, AWS, IBM, Qualcomm, Equifax e Icatu. Mais informações estão disponíveis no site: https://www.datarevolution.zooxsmart.com/