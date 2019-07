Até novembro, todos os feriados cairão aos sábados

A folga prolongada de 9 de julho que os paulistas estão curtindo — em comemoração ao feriado da Revolução Constitucionalista — foi a última até novembro. Isso porque, os próximos feriados previstos caem todos de sábado: 7 de setembro (Independência do Brasil), 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida) e 2 de novembro (Finados). O próximo feriado em dia útil é 15 de novembro, uma sexta-feira, dia em que se comemora a Proclamação da República. Já no Natal, cai em uma quarta-feira.

Para os funcionários públicos, há a previsão de folga no dia 28 de outubro, uma segunda-feira, quando é comemorado o Dia do Servidor Público, ponto facultativo pelo calendário nacional. Já o dia da Consciência Negra, 20 de novembro, não está previsto no calendário nacional, mas é feriado em algumas cidades do país, como São Paulo.

Há alguns estados que ainda conseguirão aproveitar folgas antes de novembro: no Acre, em 5 de setembro (quinta-feira), é comemorado o Dia da Amazônia. A data também é feriado no Amazonas. Em Alagoas, haverá folga no dia 16 de setembro (segunda-feira, dia da emancipação do estado); No Amapá, em 13 de setembro (sexta-feira), é feriado da fundação do estado; No Pará, 15 de agosto (quinta-feira), é feriado da adesão do Pará à Independência; No Piauí, 19 de outubro (sexta-feira), é comemorado o Dia do Piauí; No Rio Grande do Sul, dia 20 de setembro é a data da Revolução Farroupilha e em 3 de outubro, quinta-feira, é comemorado o Dia dos Mártires no Rio Grande do Norte.

No ano que vem, todos os feriados que caíram no sábado em 2019 serão comemorados em segundas-feiras, já que 2020 é ano bissexto.

Projeto prevê feriados às segundas

Tramita no Congresso, um projeto de lei que prevê antecipar para para segunda-feira os feriados que caírem nos demais dias da semana, com exceção dos que ocorrem nos sábados e domingos e de algumas datas especiais.

O texto foi aprovado em junho pela Cmissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado e está agora na Câmara dos deputados. Pela proposta, três feriados seriam antecipados para segunda quando caíssem durante os dias úteis da semana: Tiradentes (21 de abril), Finados (2 de novembro) e Proclamação da República (15 de novembro).

Segundo o autor do projeto, senador Dário Berger (MDB-SC), a medida busca reduzir o impacto causado na economia do país pelo “excesso” dessas datas no calendário. Em 2019, segundo a Fecomercio-SP, o comércio deixará de faturar 7,6 bilhões em reais por causa dos feriados. O número é 32% menor que em 2018, quando mais feriados caíram durante a semana.