Ataque hacker afeta sistemas da Autoridade Portuária de Santos

A Autoridade Portuária de Santos (APS) confirmou que seus sistemas foram atingidos por um ataque cibernético após uma queda de energia registrada na manhã de sexta-feira, 6. O episódio afetou serviços digitais, mas não provocou a interrupção das operações do Porto de Santos, no litoral paulista. A extensão do ataque e a possibilidade de acesso indevido a dados ainda estão sob investigação.

Em nota enviada a Veja Negócios nesta terça-feira, 10, a APS informou que a recuperação dos sistemas ocorre de forma gradual. Os serviços de internet e telefonia foram restabelecidos na segunda-feira, 9, depois de três dias fora do ar. No entanto, o site institucional e outras plataformas internas continuam indisponíveis.

As entradas e saídas de navios e os acessos terrestres ao complexo portuário seguem funcionando normalmente. Segundo a autoridade portuária, não há risco de paralisação das atividades. “Nenhum serviço deixou de ser prestado”, informou a APS no texto.

Para manter os serviços em funcionamento, foram adotados procedimentos de contingência e alternativas para parte das atividades. Uma delas é o uso do Porto Sem Papel, sistema do governo federal que permite a troca de informações e documentos entre órgãos públicos e empresas que atuam nos portos brasileiros.

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Também houve reforço das equipes da Guarda Portuária. A Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis de São Paulo (Cesportos-SP) ampliou as medidas de proteção dos acessos ao complexo por exigência normativa.

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Sobre a investigação, a autoridade portuária informou que ainda não conseguiu dimensionar os efeitos e o alcance da invasão nem verificar se houve acesso a informações armazenadas nos sistemas. Equipes de tecnologia seguem trabalhando para restabelecer as plataformas. Ainda não há previsão para a normalização completa dos serviços.