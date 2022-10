Ata do Fed reforça alta de juros, mesmo com efeitos colaterais

12 out 2022, 17h05

Por Luisa Purchio 12 out 2022, 17h05

O Comitê de Política Monetária (FOMC, na sigla em inglês) do Banco Central dos Estados Unidos, que funciona como o Copom brasileiro, divulgou na tarde desta quarta-feira, 12, a ata da sua última reunião realizada nos dias 20 e 21 de setembro. Na ocasião, o Federal Reserve Bank decidiu aumentar os juros em 0,75 ponto percentual, conforme esperado pelo mercado, levando a taxa de juros do país para 3% a 3,25%.

O documento reforça a visão já esclarecida por Jerome Powell, presidente do Fed, na última reunião: de que será necessário manter o aperto monetário até que o mercado de trabalho, extremamente aquecido, seja desacelerado com o menor crescimento econômico do país.

Na prática isso significa uma alta do desemprego, ainda que leve, de maneira que o crescimento dos salários diminua de ritmo e deixe de pressionar a inflação do país, atualmente em 8,3% de acordo com o último CPI, muito acima da meta de 2% do Fed.

A visão dos integrantes do Comitê é de que os apertos monetários são altamente necessários para a economia, ainda que gerem efeitos colaterais. “Muitos participantes enfatizaram que o custo de tomar poucas medidas para reduzir a inflação provavelmente superou o custo de tomar muitas medidas”, disse o documento.

A ata afirma ainda que o Comitê monitorará a reação dos índices econômicos para aplicar os balanceamentos necessários na política contracionista, de forma a equilibrar o crescimento econômico do país. “Vários participantes observaram que, particularmente no atual ambiente econômico e financeiro global altamente incerto, seria importante calibrar o ritmo de mais aperto de política com o objetivo de mitigar o risco de efeitos adversos significativos nas perspectivas econômicas”, disse o documento.

