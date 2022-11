Ata do Fed confirma redução do ritmo de alta na próxima reunião

A ata do FOMC, o comitê de política monetária do banco central americano, semelhante ao Copom do Brasil, divulgada nessa quarta-feira, 22, confirmou o que o presidente do Federal Reserve Bank, Jerome Powell, já havia sinalizado na última coletiva de imprensa: que os ajustes deverão ser menores nas próximas reuniões, porém o ciclo de altas deve durar por mais tempo.

Na ata, a grande maioria dos membros do colegiado defendeu reduzir o ritmo na próxima reunião, a ser realizada nos dias 13 e 14 de dezembro. É praticamente consenso no mercado a expectativa de uma alta de 0,5 ponto percentual, o que elevará os juros do país para 4,5%. Desde junho, quatro altas consecutivas haviam sido realizadas em uma magnitude de 0,75 ponto percentual.

“Dado que o Fed já entrou no terreno restritivo, agora o que mais interessa a ele é a magnitude dos ajustes reunião a reunião. A própria ata só simplesmente confirmou isso, que deve vir com uma taxa terminal um pouco mais elevada”, diz Alejandro Ortiz, analista da Guide Investimentos, para quem o ciclo de alta de juros deve ser pausado em maio, quando a taxa atingir entre 5,25% e 5,50%.

“Com relação ao diagnóstico do cenário, o comitê segue bastante preocupado com inflação e vê poucos sinais de melhora clara. Dado que o mandato de emprego está sendo cumprido, não faz sentido antecipar o fim do ciclo em um futuro próximo ou até mesmo uma mudança na comunicação do Banco Central”, diz ele.

Tendo em vista a confirmação da expectativa de uma menor magnitude de alta na próxima reunião, os ativos de risco americanos tiveram um dia levemente positivo nessa quarta-feira, 23.

