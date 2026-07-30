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Asus lança Zenbook A16, 1º notebook com chip Snapdragon X2 Elite Extreme; saiba preço

Novo produto chega ao mercado brasileiro nesta quinta-feira; aparelho pesa apenas 1,2 kg e tem até 21 horas de duração de bateria

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 16h14
Um notebook ASUS Zenbook dourado aberto, com a tela exibindo uma imagem abstrata de tons claros, e a tampa traseira do mesmo notebook flutuando acima e atrás, revelando o logo Zenbook
Asus Zenbook A16 (Asus/Divulgação)
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A Asus anunciou o lançamento do Zenbook A16, o primeiro notebook do Brasil equipado com o processador Snapdragon X2 Elite Extreme, da Qualcomm. O produto foi apresentado à imprensa em evento nesta quinta-feira, 30, na cidade de São Paulo, e já está disponível para compra na Asus Store.

Segundo a companhia, o aparelho foi desenvolvido principalmente para aqueles que trabalham bastante fora do escritório e realizam viagens frequentes. A bateria de 70 Wh dura até 21 horas diretas fora da tomada e recupera 50% da carga em 30 minutos via USB-C com Power Delivery.

Ele pesa 1,2 kg, o Zenbook de 16 polegadas mais leve já produzido pela Asus. Essa característica é possibilitada pela fabricação com Ceraluminum, material exclusivo que busca combinar a leveza do alumínio com a durabilidade da cerâmica, que é resistente a impactos, manchas e riscos.

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A tela, por sua vez, tem 120 Hz e é do modelo Lumina OLED (Diodo Orgânico Emissor de Luz, na sigla em português), tecnologia em que cada pixel produz sua própria luz individualmente. O sistema de áudio possui seis alto-falantes com certificação Dolby Atmos, modalidade de som tridimensional.

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Vista lateral de um notebook dourado, mostrando suas portas de conexão: leitor de cartão SD, USB 3.2 Geração 2 Tipo-A, duas USB 4.0 Geração 3 Tipo-C, HDMI 2.1 e conector combo de áudio 3,5 mm
(Asus/Divulgação)
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Já o processador equipado é o mais rápido da linha Snapdragon X atualmente, com 18 núcleos de CPU (Unidade Central de Processamento), renderização em 4K e NPU (Unidade de Processamento Neural) capaz de entregar até 80 TOPS para Inteligência Artificial, produtividade e jogos.

Entretanto, o novo Zenbook perde para outros modelos no quesito armazenamento. Ele oferece SSD PCIe de 512 GB, que são dispositivos mais rápidos, mas têm capacidade menor do que os demais notebooks de alto desempenho, que geralmente oferecem de 1 a 4 TB. O produto final chega ao país com preços a partir de 22,9 mil reais.

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