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ASUR conclui compra de aeroportos da Motiva; saiba valor da operação

Aquisição marca entrada do grupo mexicano no Brasil, com participação em 17 aeroportos e incorporação de outros três ativos internacionais

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 14h00 | Atualizado em 2 set 2026, 14h05
Aeroporto de Confins, em BH, deve entrar no próximo pacote de concessões
Aeroporto de Confins, em BH (Infraero/Divulgação/VEJA)
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ASUR conclui compra de aeroportos da Motiva; saiba valor da operação Priorizar nos meus resultados Google

O Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) concluiu na última terça-feira, 1º, a aquisição da plataforma aeroportuária da Motiva por 5,1 bilhões de reais. Com a operação, o grupo mexicano passa a ter participação em 17 aeroportos no Brasil e em outros três terminais internacionais, em Quito, no Equador, San José, na Costa Rica, e Curaçao.

No Brasil, a transação envolve aeroportos distribuídos por nove estados e pelas cinco regiões do país. Entre eles estão os terminais de Curitiba, Belo Horizonte/Confins, Foz do Iguaçu, Goiânia, São Luís, Teresina, Navegantes e Petrolina.

A operação acrescenta 20 aeroportos ao portfólio da ASUR. Juntos, os ativos movimentaram mais de 48 milhões de passageiros em 2025, alta de 6,1% sobre o ano anterior, e são responsáveis por mais de 200 rotas regulares. O grupo informou que esse fluxo será somado aos 71,6 milhões de passageiros movimentados anualmente por sua rede existente.

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A aquisição também prevê a manutenção das operações e das equipes que já atuavam nos aeroportos brasileiros. Cerca de mil funcionários permanecem nas unidades e passam a integrar a estrutura da ASUR.

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José Formoso será o CEO da ASUR Brasil. O executivo tem mais de 30 anos de experiência nos setores de infraestrutura, telecomunicações, tecnologia e inovação e já comandou empresas como Embratel e Claro Empresas.

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Além dos ativos adquiridos no Brasil, a ASUR opera nove aeroportos no México e seis na Colômbia, além de deter 60% do aeroporto de San Juan, em Porto Rico, 46,5% do terminal de Quito, no Equador, e controlar os aeroportos internacionais de San José, na Costa Rica, e Curaçao. O grupo também mantém atividades comerciais nos aeroportos de Los Angeles, Nova York e Chicago.

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