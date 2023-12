AstraZeneca adquire empresa chinesa de terapia inovadora contra o câncer

A gigante farmacêutica britânica AstraZeneca anunciou hoje um marco significativo em sua estratégia de expansão, com a aquisição da desenvolvedora chinesa de terapia celular Gracell Biotechnologies Inc. por US$ 1,2 bilhão. Este movimento estratégico ressalta o compromisso da AstraZeneca em fortalecer sua presença na inovação médica, especialmente na China, a segunda maior economia do mundo.

A Gracell Biotechnologies Inc., conhecida por seus avanços notáveis na área de terapia celular para o combate ao câncer, concentra-se na revolucionária terapia CAR-T. Essa abordagem inovadora modifica as células imunológicas do próprio paciente, potencializando-as para enfrentar a doença. Com a aquisição, a AstraZeneca expandirá seu portfólio em terapias celulares, visando não apenas o tratamento do câncer, mas também de doenças autoimunes.

O CEO da AstraZeneca, Pascal Soriot, ressaltou a importância estratégica desse acordo, destacando a relevância da China como um mercado-chave para a empresa. Apesar de já ser o segundo maior mercado da AstraZeneca, após os Estados Unidos, a empresa está comprometida em explorar a inovação médica local, uma estratégia que tem sido adotada por muitos gigantes farmacêuticos para colaborar com fabricantes de medicamentos chineses e desenvolver terapias promissoras.

O acordo, sujeito a aprovações regulatórias, está programado para ser concluído no primeiro trimestre de 2024. Após a conclusão, a Gracell Biotechnologies operará como uma subsidiária integral da AstraZeneca, mantendo suas operações tanto na China quanto nos Estados Unidos.

Esta não é a primeira incursão da AstraZeneca no mercado chinês. Em novembro do ano passado, a empresa fechou um negócio com a Eccogene Inc., uma empresa de biotecnologia chinesa, para desenvolver uma pílula para perda de peso.

