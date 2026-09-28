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Associações de jogos acionam STF para derrubar medida de Lula que proibiu as bets

Entidades representam as empresas que eram regularizadas contestam a urgência e a maneira como projeto foi feito

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 16h22
Governo Lula anuncia proibição das bets no Brasil e novo Desenrola
Governo Lula anuncia proibição das bets no Brasil e novo Desenrola (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Associações de jogos acionam STF para derrubar medida de Lula que proibiu as bets Priorize VEJA no Google

A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) pediram nesta segunda-feira (28) ao Supremo Tribunal Federal (STF) a suspensão da medida provisória que vedou as bets no Brasil.

A medida, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sexta-feira, 25, baniu o funcionamento das plataformas de apostas de quotas fixas, as chamadas bets, em todo o território nacional, bem como qualquer publicidade feita por elas. As plataformas já estão desde sexta-feira impedidas de receber novas apostas e todas sairão completamente do ar no dia 6 de outubro, dois dias após o primeiro tudo das eleições, no domingo 4.

As entidades representativas do setor argumentam que a medida foi abrupta, provocando prejuízos bilionários para as empresas que acreditaram no marco regulatório vigente no país e fizeram investimentos. As associações alegam ainda desvio de finalidade da MP, pois o governo não teria demonstrado a urgência que justificasse o atropelo do processo legislativo sobre o tema.

Na peça inicial, as entidades destacam que o próprio governo Lula enviou ao Congresso um projeto de lei para regulamentar o mercado de apostas online, o que foi aprovado e resultou no marco regulatório sobre o tema, sancionado em 2023.

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Sobre esse marco, há no Supremo ao menos três ações que questionam essa legislação. As associações pediram ao relator desses processos, ministro Luiz Fux, a suspensão imediata dos efeitos da MP, ao menos até que o STF julgue o tema ou que o Congresso delibere novamente sobre o assunto. Enquanto isso, deve prevalecer a legislação anterior à MP, defendem as entidades representativas do setor.

O ministro Luiz Fux deve agora decidir se delibera sobre o assunto monocraticamente, submetendo a decisão a referendo em seguida, ou se já envia o pedido para análise pelo plenário do STF. Antes, é praxe que o relator peça informações ao governo e o parecer da Advocacia-Geral da União (AGU) e da Procuradoria-Geral da República (PGR).

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Em requerimento enviado a Fux nesta segunda-feira, a AGU solicitou que o ministro aguarde ao menos 72 horas para que o órgão se manifeste antes de eventual decisão do relator.

Por se tratar de uma política por meio de medida provisória, o banimento das bets entra em vigor imediatamente de maneira temporária, mas depende de votação e aprovação posterior do Congresso para que não percam a validade (ou seja, para que as bets não voltem a poder funcionar no país), o que precisa acontecer em um prazo de até 120 dias.

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Com informações da Agência Brasil

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