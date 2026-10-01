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Associação de provedores manifesta preocupação com leilão previsto pela Anatel

Abrint defende mais estudos e adiamento de venda da faixa de frequência 6 GHz

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 10h30
Vista aérea do prédio da Anatel, com formato piramidal e fachada de vidro espelhada, refletindo o sol. Há um letreiro com o logo da Anatel e gramado ao redor, com árvores e arbustos. Um poste de luz e um prédio marrom escuro aparecem à esquerda, e outro prédio escuro à direita. O céu está claro
Sede da Anatel, em Brasília  (Roberto Suguino/Agência Senado)
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A Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint) manifestou preocupação com a proposta da Anatel de leiloar, até 2028, a porção superior da faixa de frequência de 6 GHz.

Uma consulta pública do edital do leilão foi aberta no início de setembro e está prevista para durar até o dia 23 de outubro.

A Abrint considera, no entanto, que essa consulta precisa avaliar a demanda efetiva pelas frequências e os impactos de eventuais restrições ao Wi-Fi e aos investimentos em banda larga fixa.

“A discussão precisa avaliar o que o Brasil ganha e o que pode perder ao restringir o acesso a esse espectro. O Wi-Fi já atende famílias, empresas e serviços públicos, e sua evolução depende de capacidade para acompanhar a demanda. Uma decisão sobre a faixa precisa considerar esses benefícios e seus efeitos sobre a conectividade”, afirma o presidente da Abrint, Breno Vale.

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Outro ponto de atenção é o calendário. A Conexis, que representa as operadoras móveis, já defendeu publicamente a realização do leilão apenas a partir de 2030. A Abrint considera que é necessário demonstrar a urgência e a conveniência da medida.

Para contribuir com o debate, a associação iniciou, em parceria com o Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), um estudo sobre a convivência entre Wi-Fi 7 e 5G na faixa de 6 GHz.

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“Defendemos que as soluções de convivência sejam examinadas com rigor técnico, preservando a capacidade e o desempenho do Wi-Fi. O avanço das tecnologias deve ampliar as possibilidades de conexão e o uso eficiente do espectro”, afirma Breno Vale.

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