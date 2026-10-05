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Asaas capta R$ 300 milhões para ampliar crédito a pequenas empresas

Maior FIDC já estruturado pela companhia financia antecipação de recebíveis e chega com rating AAA da S&P

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 17h00
Sede da Asaas
Sede da Asaas (Reprodução/Reprodução)
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Asaas capta R$ 300 milhões para ampliar crédito a pequenas empresas Priorize VEJA no Google

O Asaas, plataforma brasileira de gestão financeira e conta digital voltada para empresas, autônomos e microempreendedores, concluiu uma captação de R$ 300 milhões por meio de um fundo de direitos creditórios, o maior FIDC já estruturado pela companhia. Os recursos serão usados para financiar a antecipação de recebíveis de cartão de crédito de pequenas e médias empresas atendidas pela plataforma.

A operação foi dividida em R$ 280 milhões em cotas seniores distribuídas a investidores e R$ 20 milhões em cotas subordinadas mantidas pelo próprio Asaas. As cotas seniores receberam rating AAA em escala nacional da S&P Global Ratings.

O novo fundo amplia uma frente que já ganhou escala dentro da fintech. Apenas em 2026, o Asaas antecipou R$ 1,4 bilhão em recebíveis para clientes. Desde o início da operação, o volume acumulado chegou a R$ 3,9 bilhões.

A empresa começou a recorrer a FIDCs em 2023, com uma operação de R$ 50 milhões. Em agosto de 2025, captou mais R$ 100 milhões. Agora, o salto para R$ 300 milhões aumenta a previsibilidade de funding para uma linha usada principalmente como capital de giro por pequenas empresas.

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A gestão e a administração do fundo continuam a cargo da Kanastra. Segundo o Asaas, toda a operação roda por API e permite executar milhares de antecipações diariamente.

A companhia tem mais de 300 mil clientes ativos e mantém a meta de superar R$ 1 bilhão em receita anual em 2026 e R$ 2 bilhões em 2027.

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