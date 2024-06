Às vésperas do Real completar 30 anos, Lula visita FHC em São Paulo

Às vésperas do aniversário de 30 anos do Plano Real, o presidente Lula visitou hoje o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em sua residência em São Paulo.

O encontro dos dois durou cerca de meia hora e foi registrado pelo fotógrafo Ricardo Stuckert. Lula e a comitiva presidencial deixaram o local sem falar com a imprensa.

Mais cedo, FHC havia recebido Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda na sua gestão e os economistas Pérsio Arida e Gustavo Franco, que participaram da criação do Plano Real. A moeda, que estreou no Brasil no dia 1 de julho de 2024 é tema da matéria de capa de VEJA desta semana. À época, FHC era ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, que lançou a moeda que continua em vigor até os dias de hoje.

Tradicional adversário do presidente, FHC declarou apoio a Lula no segundo turno da disputa contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2022.