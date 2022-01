Às vésperas do BBB, inflação dos streamings já havia disparado 17%

Atraindo cifras multimilionárias em contratos de patrocínio, o BBB também é fonte de receita para a Globo em outras frentes, como na assinatura de streaming para os fãs do programa. Na segunda-feira, 18, a empresa reajustou o valor de assinatura do plano mensal do Globoplay de 22,90 reais para 24,90 reais por mês, justamente para aproveitar quem assina o streaming no período do programa. Porém, preço mais caro não é privilégio da Globo às vésperas do BBB. Em um ano, o preço dos streamings subiu 16,9%, segundo o IPCA, o índice oficial de inflação do país. A alta foi maior que a inflação do Brasil no período, de 10,06%.

Os reajustes de preços e o lançamento de novos streamings provocaram uma subida generalizada durante o ano. O Netflix, um dos principais sistemas de transmissão, fez uma mudança de preços em novembro, com aumentos entre 18% e 22% nos valores. Nos EUA, a empresa vai atualizar os planos nesta sexta-feira.

O streaming passou a compor a cesta de produtos do IPCA em 2020 junto com transporte de aplicativos, ocupando lugar de serviços obsoletos, como a locação de DVDs. No ano passado, o IBGE não registrou variação de preço nos serviços de streaming.

No caso do Globoplay, o novo preço é ofertado para os clientes no plano que inclui apenas acesso ao streaming. Nos planos que liberam canais de TV por Assinatura, não houve aumento. O mesmo vale para clientes com pacotes já vigentes, que não terão aumento na mensalidade.