Às vésperas de greve, Caixa e empregados devem ter nova rodada de negociação

A Caixa Econômica Federal chamou representantes sindicais dos bancários para uma nova reunião nesta quarta-feira, 9, depois que os empregados do banco rejeitaram os termos na nova convenção coletiva e anunciaram que entrarão em greve a partir de amanhã, quinta-feira 10.

De acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), que está à frente das negociações, o banco estatal enviou um ofício à entidade no fim da tarde da terça-feira solicitando uma nova reunião com os representantes. A Caixa foi procurada pela reportagem e ainda não se manifestou.

As conversas fazem parte das rodadas de renegociação anual da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), que determina os acordos gerais da categoria, e os novos Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) que definem as condições específicos de cada banco.

Os bancos privados e o Banco do Brasil avançaram na renovação da CCT, agendada para ser assinada ainda nesta quarta-feira, de acordo com informações do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Os empregados da Caixa, porém, rejeitaram a proposta de renovação do acordo coletivo, o ACT, oferecido pelo banco, o que levaou à convocação da greve por tempo intederminado, com incío agendado para esta quinta. A votação entre os empregados da Caixa aconteceu na sexta-feira, 4, e foi rejeitada por cerca de 90% dos participantes.