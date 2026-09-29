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Economia

Às vésperas de eleições, confiança de consumidor nos EUA cai ao menor nível em 12 anos

Americanos estão mais pessimistas sobre empregos e economia; eleição para Congresso ocorre em 3 de novembro

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 13h04 | Atualizado em 29 set 2026, 13h08
Sinais de aquecimento no varejo americano ainda são fracos
Sinais de aquecimento no varejo americano ainda são fracos (Bia Parreiras/Viagem e Turismo/VEJA)
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Às vésperas de eleições, confiança de consumidor nos EUA cai ao menor nível em 12 anos Priorize VEJA no Google

A confiança dos consumidores nos Estados Unidos despencou em setembro e atingiu o menor nível em mais de 12 anos, em um sinal de aumento da preocupação das famílias com a economia, o mercado de trabalho e o custo de vida.

O dado foi divulgado pouco mais de um mês antes das eleições de meio de mandato, marcadas para 3 de novembro.

O índice de confiança do Conference Board caiu 7 pontos, de 89 em agosto para 82 em setembro.

Foi o pior resultado desde 2014. A queda também ocorreu nos dois componentes da pesquisa. A avaliação sobre as condições atuais da economia e as expectativas para os próximos meses.

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A percepção sobre as condições atuais recuou 8 pontos, para 109. Já o índice que mede as expectativas para renda, negócios e mercado de trabalho caiu 5,9 pontos.

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A avaliação dos consumidores sobre as condições atuais dos negócios ficou negativa pela primeira vez desde setembro de 2024.

A percepção sobre o mercado de trabalho também piorou, embora ainda permanecesse positiva.

Preços altos pesam no bolso

A deterioração da confiança ocorre em meio à persistência da inflação e ao aumento dos preços dos combustíveis.

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Uma pesquisa diferente, da Universidade de Michigan, divulgada na semana passada, também mostrou piora do sentimento dos consumidores. O índice caiu de 52 em agosto para 48 em setembro, 15% abaixo do nível registrado em janeiro.

O levantamento apontou que as preocupações com preços elevados continuaram aumentando. Os consumidores também ficaram mais pessimistas sobre suas finanças pessoais e sobre as condições econômicas nos próximos 12 meses.

O preço dos combustíveis tem peso importante nesse cenário. A alta da gasolina afeta diretamente o orçamento das famílias e também aumenta os custos de transporte, produção e distribuição de mercadorias.

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A pesquisa da Universidade de Michigan mostrou que o aumento dos preços dos combustíveis e as disputas comerciais estavam entre os fatores que pioraram as perspectivas dos consumidores para a economia.

Mercado de trabalho começa a preocupar

A confiança também está sendo afetada pela percepção de que o mercado de trabalho pode perder força.

O levantamento do Conference Board mostrou piora na avaliação dos consumidores sobre as condições de emprego e nas expectativas para os próximos seis meses.

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O movimento não significa, por si só, que o mercado de trabalho esteja em crise, mas indica que as famílias passaram a enxergar mais riscos à frente.

Dados recentes sobre vagas disponíveis apontam na mesma direção. O número de postos de trabalho abertos caiu para 7,08 milhões em agosto, o menor nível em cinco meses, embora as demissões tenham recuado e as contratações tenham apresentado leve alta.

O mercado de trabalho, portanto, ainda não mostra uma deterioração generalizada. O que mudou foi a percepção dos consumidores sobre sua evolução.

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Economia vira tema antes das eleições

O resultado ganha importância política porque ocorre às vésperas das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos.

Em 3 de novembro, os americanos escolherão todos os 435 integrantes da Câmara dos Representantes e cerca de um terço do Senado. O resultado definirá qual partido terá maioria em cada uma das duas casas do Congresso pelos dois anos seguintes.

A economia costuma ocupar espaço central nas campanhas para o Congresso, especialmente questões como inflação, emprego, salários e custo de vida. A piora da confiança não permite, porém, concluir como os eleitores votarão ou antecipar o resultado das eleições.

O dado indica apenas que uma parcela maior dos americanos chega à reta final da campanha demonstrando preocupação com as condições econômicas.

Inflação também desafia o Federal Reserve

O cenário é particularmente complicado porque o Federal Reserve, o banco central americano, precisa equilibrar dois riscos. Evitar que a inflação permaneça elevada e, ao mesmo tempo, não provocar uma desaceleração excessiva da economia.

A alta dos combustíveis acrescenta pressão aos preços de bens e serviços e dificulta a tarefa do banco central.

O próprio Conference Board avalia que o ambiente de inflação renovada pode levar o Fed a manter uma política monetária mais restritiva, aumentando o risco de uma desaceleração maior do consumo.

Para as famílias, o problema é direto: preços mais altos reduzem o poder de compra. Para as empresas, custos maiores podem reduzir margens ou ser repassados aos consumidores, alimentando novamente a inflação.

É essa combinação que ajuda a explicar a queda dos índices de confiança em setembro: os americanos não apenas avaliam pior a economia atual, como também passaram a esperar condições menos favoráveis para os próximos meses.

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