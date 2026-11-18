Mês em que o comércio funciona em torno da Black Friday, que já se consolidou uma das principais datas anuais do varejo, as vendas tanto do comércio quanto do serviço começaram novembro em queda. É o que mostram dados levantados pelo banco Itaú Unibanco com base nas transações feitas por meio de suas bases de cartões, contas e maquininhas.

A movimentação do comércio e dos serviços no país recuou 1,6% na primeira quinzena de novembro, na comparação com o mesmo período de 2025, segundo o levantamento. Apenas algumas poucas atividades tiveram crescimento, aponta o banco. É o caso dos cinemas, com alta de 9,8% nessa primeira quinzena, e artigos esportivos, que cresceram 7,7%. Os supermercados tiveram acréscimo de 5%, e os estacionamentos, de 3,1%.

Os números consideram vendas de pessoas físicas a pessoas jurídicas, tanto pela internet quanto no varejo físico, realizadas por meio de adquirência (cartões de débito e crédito), Pix QR Code e Pix Transferência.

“A antecipação das ofertas mostra como o varejo tem buscado aproveitar um período mais longo de consumo, distribuindo as oportunidades de venda ao longo de novembro”, diz Angelo Russomanno, diretor de Recebimentos e Adquirência do Itaú Unibanco. “Com a chegada da Black Friday, a expectativa é de intensificação do movimento no comércio.”