As sinalizações da campanha de Lula sobre o ajuste fiscal

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem como estratégia transmitir uma imagem de avanço na política fiscal em caso de reeleição do petista. Lula, contudo, não vai defender cortes indiscriminados no orçamento do governo federal. A orientação é apresentar a responsabilidade fiscal como compatível com a continuidade dos programas sociais, evitando que o compromisso com as contas públicas seja interpretado como uma promessa de redução dos benefícios.

A estratégia da campanha de Lula é montada em um momento em que o candidato Flávio Bolsonaro pauta o debate do ajuste fiscal, com promessas de corte de gastos, mesmo que sem detalhar suas medidas para a área. O PT teme ficar de fora desse debate, de modo que Flávio aparentaria ser o único preocupado com a questão fiscal. O alvo é a desconfiança de agentes do mercado financeiro e do empresariado em relação ao rumo das finanças federais.

Pegou mal quando Lula disse, em setembro, que “é preciso parar com essa babaquice de fazer superávit, fazer superávit, de ter controle fiscal”, durante um evento de campanha em Curitiba. Passado o primeiro turno, quando Flávio Bolsonaro recebeu 47% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45%, o risco de parecer fiscalmente irresponsável ameaça as chances de reeleição do presidente.

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A campanha de Lula considera necessária, neste momento, a defesa direta de superávits primários (quando o governo gasta menos do que arrecada) para conter o crescimento da dívida pública. Em evento com grandes empresários, em setembro, o presidente focou parte de seu discurso no tema do ajuste fiscal. “Estabilidade fiscal é uma coisa obrigatória. Não é nem competência do governo, é obrigatória. Ele sabe que quanto mais as contas estiverem desajustadas, quem vai pagar o preço é o povo pobre”, disse.

Lula aproveito o evento, promovido pelos grupos Esfera Brasil e Prerrogativas, para alfinetar a gestão das contas públicas no governo de seu antecessor, Jair Bolsonaro. “Acho engraçado quando cobram responsabilidade fiscal e se esquecem que nós pegamos esse país com 2,8% de déficit”, disse.

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O presidente também busca colocar em dúvida os efeitos sociais da proposta de Flávio Bolsonaro. Em um vídeo divulgado nas redes sociais nesta semana, Lula contestou questionou quais despesas seriam reduzidas em um governo bolsonarista. O petista disse que a iniciativa poderia atingir políticas públicas e limitar reajustes de remuneração. “Quando ele fala em cortar 200 bilhões de reais, você sabe do que eles vão cortar? Vão cortar no Pé-de-Meia, no Farmácia Popular, no Minha Casa Minha Vida, Merenda Escolar, no Gás do Povo, não vão dar aumento de salário mínimo para os trabalhadores acima da inflação. E não vão dar aumento de salário mínimo para os aposentados”, disse.

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A disputa em torno do ajuste fiscal coloca em evidência duas preocupações da campanha petista: demonstrar aos agentes econômicos que Lula atribui importância à estabilidade das contas e sustentar que a redução de despesas defendida pelo adversário pode prejudicar políticas sociais. A principal lacuna da estratégia, por enquanto, é a ausência de medidas concretas que mostrem como o presidente pretende conciliar esses dois objetivos caso seja reeleito.