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Economia

As propostas econômicas de James Talarico, eleito senador pelo Texas

Democrata defende aumentar impostos sobre bilionários e grandes empresas, elevar salário mínimo federal e baratear moradia, saúde e alimentação

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 16h32
Homem branco de terno preto e camisa branca acena com a mão direita, sorrindo. Ao fundo, pessoas diversas aplaudem, e uma mulher segura uma pequena bandeira do Texas.
James Talarico comemora vitória para o Senado no Texas - 04/11/2026 (RONALDO SCHEMIDT/AFP)
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Eleito senador pelo Texas nesta terça-feira, 3, James Talarico apresenta uma agenda econômica voltada à redução do custo de vida nos Estados Unidos. Entre as propostas do democrata estão mudanças na tributação dos mais ricos e das grandes empresas, ampliação de benefícios fiscais para famílias e medidas para baratear serviços essenciais.

Na área tributária, Talarico defende aumentar os impostos sobre a renda e os ganhos de capital dos bilionários, elevar a alíquota paga pelas grandes empresas e eliminar brechas na legislação que permitem a fundos de investimento e grandes empresas que paguem menos impostos. Em contrapartida, pretende ampliar créditos tributários para trabalhadores de renda baixa e média, famílias com filhos e pequenos negócios.

As propostas também incluem elevar o salário mínimo federal para 15 dólares por hora e criar uma tributação adicional para empresas cujos principais executivos recebam mais de 250 vezes o salário médio de seus funcionários. Para a Previdência Social, o senador quer eliminar o limite de contribuição sobre rendimentos anuais superiores a 400 mil dólares.

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Outra frente da sua plataforma reúne medidas para reduzir as despesas das famílias. Na saúde, o democrata propõe criar uma opção pública de seguro médico para concorrer com as operadoras privadas, limitar gastos dos pacientes com medicamentos essenciais e ampliar o poder de negociação de preços do Medicare, programa federal de saúde voltado principalmente a idosos.

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Na habitação, promete restringir a compra de imóveis residenciais por grandes fundos de investimento, ampliar incentivos fiscais para moradias populares e facilitar a construção de novas unidades. Para reduzir o preço dos alimentos, defende ampliar a fiscalização de fusões empresariais que possam prejudicar a concorrência e retirar tarifas sobre produtos agrícolas que não são cultivados nos EUA. Na área de energia, quer exigir que centros de processamento de dados voltados à inteligência artificial arquem com os custos de expansão da infraestrutura elétrica necessária para suas operações.

Somado a isso, a agenda prevê revogar as tarifas comerciais que encarecem os alimentos impostas por Donald Trump e estabelecer limites para os juros cobrados por empresas de cartão de crédito. A página oficial da campanha, que apresenta essas iniciativas como prioridades para o mandato de Talarico no Senado, ainda não informa estimativas de arrecadação, custos de implementação ou impacto fiscal das propostas.

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