As propostas de Lula e Flávio para jornada de trabalho, salário mínimo e aposentadoria

O Senado começa nesta terça-feira, 6, a discutir a PEC 221/2019, que prevê o fim da escala 6×1 e a redução da jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, sem redução salarial, que podem ser cumpridas em cinco dias de até oito horas diárias. O texto estabelece dois dias de repouso semanal remunerado, um deles preferencialmente aos domingos.

O debate sobre a jornada ocorre em meio às campanhas presidenciais dos dois candidatos e a 19 dias do segundo turno das eleições 2026. Ele coloca em evidência as diferenças entre os programas de governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para trabalho, renda e Previdência. Veja o que os dois candidatos propõem, segundo seus planos de governo oficiais:

Jornada de trabalho e emprego

Lula: O programa estabelece de forma explícita o compromisso com o fim da escala 6×1 e a redução da jornada para 40 horas semanais, sem redução salarial. O texto diz que o governo pretende manter a atuação no Senado para assegurar a medida “nos termos aprovados na Câmara dos Deputados”.

A proposta aparece dentro de um conjunto mais amplo de medidas para ampliar a proteção dos trabalhadores. Também é previsto o fortalecimento da negociação coletiva e do sistema sindical, além do combate à chamada “pejotização espúria” e a mudanças nas relações de trabalho consideradas precarizantes.

Além disso, o plano quer ampliar a proteção para trabalhadores de plataformas digitais. A ideia é criar regras para definir a relação de trabalho, a remuneração, as condições de trabalho e os direitos trabalhistas e previdenciários dessas categorias, além de estabelecer mecanismos de transparência sobre os algoritmos utilizados pelas plataformas.

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Outro ponto é a igualdade salarial entre homens e mulheres. O programa pretende tornar obrigatória a execução de planos de ação nas empresas que apresentarem desigualdades, com metas progressivas para reduzir as diferenças de remuneração.

Na visão apresentada pelo documento, a mudança na jornada faz parte de uma ideia mais abrangente de mercado de trabalho. “Emprego com proteção previdenciária, direitos trabalhistas, remuneração justa e jornada de trabalho não exaustiva” é apresentado como um objetivo para a juventude.

Flávio: O programa de Flávio não propõe o fim da escala 6×1. A principal mudança defendida para a jornada é dar mais liberdade para empresas e trabalhadores definirem as suas condições de trabalho.

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O plano fala em uma “jornada flexível que caiba na vida de mães, jovens e de quem tem mais dificuldade de entrar no mercado”. Para isso, defende o chamado “negociado sobre o legislado”: trabalhador e empresa poderiam combinar diretamente condições de trabalho, desde que respeitados os limites da lei. A proposta está associada a uma redução gradual do custo da contratação formal. O documento afirma que há a pretensão de diminuir o custo do trabalho “sem retirar direitos”, com o objetivo de estimular empresas a contratar com carteira assinada.

Há medidas específicas para grupos com maior dificuldade de entrada ou retorno ao mercado. Para jovens de 18 a 24 anos que procuram o primeiro emprego, está previsto um contrato com menor custo na folha. Para trabalhadores com 50 anos ou mais desempregados há pelo menos 12 meses, é proposto um contrato mais atrativo para as empresas a fim de estimular o recrutamento desses grupos.

O programa também quer modernizar a intermediação de mão de obra, com um banco nacional de vagas conectado aos departamentos de recursos humanos das empresas.

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Salário mínimo

Lula: O plano de governo defende a continuidade da política de valorização do salário mínimo. O texto afirma que a retomada da política garantiu “aumento real para o piso de remuneração todos os anos”, com recuperação do poder de compra.

Para um eventual novo mandato, o documento afirma que a valorização continuará sendo usada como instrumento de distribuição de renda, combate à pobreza e estímulo ao desenvolvimento econômico e relaciona a política de salário mínimo aos aposentados e beneficiários do BPC. Segundo o programa, a valorização do piso assegurou ganhos reais para trabalhadores, aposentados e beneficiários do benefício assistencial.

A proposta não se limita ao trabalhador que recebe o piso: como benefícios previdenciários e assistenciais são vinculados ao salário mínimo, sua valorização também afeta a renda de parte dos aposentados e beneficiários do BPC.

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Flávio: O plano de governo concentra sua proposta econômica para o trabalhador na redução dos custos da contratação formal, na queda dos impostos e na criação de condições para que salários e renda aumentem com o crescimento da economia.

No entanto, o documento não apresenta, no trecho dedicado ao trabalho e à renda, uma nova fórmula específica para reajuste do salário mínimo ou um percentual de aumento real a ser aplicado ao piso.

A estratégia apresentada é diferente da de Lula: em vez de estabelecer uma política de valorização real do salário mínimo como eixo específico, o programa enfatiza a redução do custo do trabalho, a formalização e o aumento do poder de compra por meio de inflação e juros menores.

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Aposentadoria e Previdência

Lula: A principal proposta consiste em ampliar o acesso à Previdência e alterar a forma como seu financiamento é estruturado. O texto fala em “reestruturar a base de financiamento da Previdência, buscando a diversidade das fontes de custeio”.

Outra proposta é criar mecanismos de contribuição mais flexíveis para trabalhadores com trajetórias profissionais descontínuas ou que alternam diferentes tipos de ocupação. A ideia é permitir que essas pessoas mantenham a proteção previdenciária ao longo da vida profissional mesmo quando não têm uma trajetória contínua de emprego formal.

O programa inclui os trabalhadores de plataformas nessa discussão. O governo pretende incorporar ao modelo de regulação dessas atividades o financiamento da Previdência e a cobertura para aposentadoria, incapacidade temporária, acidentes e maternidade. Na gestão do INSS, o plano promete continuar o processo de modernização e redução das filas para benefícios. Além disso, quer-se concluir a modernização dos serviços previdenciários e ampliar o acesso à proteção social.

Flávio: As medidas para os aposentados estão concentradas principalmente no combate às fraudes e na melhoria da gestão do INSS, e não em uma nova regra de idade ou de tempo de contribuição. O programa promete reeditar um pacote antifraude na Previdência semelhante ao adotado em 2019 e reforçar os mecanismos de controle sobre descontos feitos nos benefícios.

O consignado aparece entre as prioridades. O plano prevê mudar a governança dos descontos, com mais transparência, controle sobre quem pode operá-los e uma “dupla checagem” para impedir cobranças que não tenham sido autorizadas pelo beneficiário. Outro foco é a fila do INSS. O programa menciona a digitalização dos processos e a profissionalização da gestão do órgão como caminhos para reduzir o tempo de espera. A proposta faz parte de um tópico maior no plano chamado de “Brasil sem Fila”.