As propostas da indústria aos candidatos à Presidência para vencer crise

Em sua 19ª edição, VEJA INSIGHTS se dedica a publicar um estudo de fôlego. Trata-se de um compêndio que resume as análises e propostas que os representantes do setor industrial encabeçados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) consideram essenciais para o futuro do país, a serem entregues a todos os candidatos à Presidência da República no pleito de outubro deste ano.

A origem desta publicação é uma coleção de 21 estudos e propostas sobre temas relevantes para a competitividade da indústria brasileira, como política industrial, de inovação e de comércio exterior; infraestrutura; tributação; relações do trabalho; educação; meio ambiente; segurança jurídica; macroeconomia; e eficiência do Estado. Juntos, eles indicam o caminho para mudar os rumos do país.

“Nossas proposições partem da premissa de que é fundamental que a economia nacional volte a crescer de forma vigorosa e sustentada, para criar oportunidades de trabalho para os mais de 11 milhões de desempregados, além de elevar a renda e a qualidade de vida da população”, explica Robson Braga de Andrade, presidente da CNI. A edição de Veja Insights com os estudos e as propostas podem ser acessados gratuitamente aqui.

