As propostas da Associação das Companhias Abertas para as campanhas presidenciais

A Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), que representa mais de 450 empresas, apresentará aos interlocutores econômicos das campanhas presidenciais uma agenda de propostas para o próximo mandato presidencial.

O documento defende responsabilidade fiscal, previsibilidade regulatória e fortalecimento do mercado de capitais como pilares para reduzir o custo do dinheiro e impulsionar o crescimento do Brasil.

A carta já foi apresentada ao ministro da Fazenda, Dario Durigan, em jantar com associados, na segunda-feira, em São Paulo.

No dia 28 de setembro, está prevista a entrega do texto à coordenadora do programa de Flávio Bolsonaro, Daniella Marques.

Continua após a publicidade

O documento defende que o equilíbrio das contas públicas seja buscado prioritariamente pela eficiência do gasto e ressalta a importância de não aumentar a alta carga existente sobre empresas e investimentos. Também propõe maior segurança jurídica, avaliação de impacto nas mudanças tributárias, necessidade de contarmos com segurança pública e combate ao mercado ilegal.

“O crescimento do Brasil passa pela capacidade de suas empresas investirem, inovarem e ampliarem sua contribuição para a economia. Para isso, precisamos superar a incerteza e construir um ambiente em que o capital encontre segurança para apostar no país. É essa agenda que a Abrasca leva aos presidenciáveis”, afirma Cátilo Cândido, presidente-executivo da Abrasca.

Continua após a publicidade

A agenda apresentada pela Abrasca está estruturada em cinco eixos:

Mercado de capitais como política de Estado, ampliando seu papel no financiamento do crescimento. Simplificação tributária com neutralidade econômica, reduzindo a complexidade e os custos para empresas e investidores. Segurança jurídica, segurança pública e concorrência leal, com combate à atuação econômica ilegal e aos devedores contumazes. Responsabilidade fiscal e estabilidade macroeconômica, criando condições para a redução sustentável dos juros. Qualidade regulatória e fortalecimento institucional, incluindo a CVM e o desenvolvimento do mercado de dívida corporativa.