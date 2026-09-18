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Economia

As propostas da Associação das Companhias Abertas para as campanhas presidenciais

Entidade está entregando cartas aos coordenadores econômicos defendendo responsabilidade fiscal e previsibilidade regulatória

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 17h30
Três homens sorridentes, dois de terno e um de jaqueta, seguram livros azuis com o título Mercado de Capitais
Cátilo Cândido, presidente-executivo da Abrasca; Dario Durigan, ministro da Fazenda e Luis Henrique Guimarães, presidente do Conselho Diretor da Abrasca  (./Divulgação)
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A Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), que representa mais de 450 empresas, apresentará aos interlocutores econômicos das campanhas presidenciais uma agenda de propostas para o próximo mandato presidencial.

O documento defende responsabilidade fiscal, previsibilidade regulatória e fortalecimento do mercado de capitais como pilares para reduzir o custo do dinheiro e impulsionar o crescimento do Brasil.

A carta já foi apresentada ao ministro da Fazenda, Dario Durigan, em jantar com associados, na segunda-feira, em São Paulo.

No dia 28 de setembro, está prevista a entrega do texto à coordenadora do programa de Flávio Bolsonaro, Daniella Marques.

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O documento defende que o equilíbrio das contas públicas seja buscado prioritariamente pela eficiência do gasto e ressalta a importância de não aumentar a alta carga existente sobre empresas e investimentos. Também propõe maior segurança jurídica, avaliação de impacto nas mudanças tributárias, necessidade de contarmos com segurança pública e combate ao mercado ilegal.

“O crescimento do Brasil passa pela capacidade de suas empresas investirem, inovarem e ampliarem sua contribuição para a economia. Para isso, precisamos superar a incerteza e construir um ambiente em que o capital encontre segurança para apostar no país. É essa agenda que a Abrasca leva aos presidenciáveis”, afirma Cátilo Cândido, presidente-executivo da Abrasca.

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A agenda apresentada pela Abrasca está estruturada em cinco eixos:

  1. Mercado de capitais como política de Estado, ampliando seu papel no financiamento do crescimento.
  2. Simplificação tributária com neutralidade econômica, reduzindo a complexidade e os custos para empresas e investidores.
  3. Segurança jurídica, segurança pública e concorrência leal, com combate à atuação econômica ilegal e aos devedores contumazes.
  4. Responsabilidade fiscal e estabilidade macroeconômica, criando condições para a redução sustentável dos juros.
  5. Qualidade regulatória e fortalecimento institucional, incluindo a CVM e o desenvolvimento do mercado de dívida corporativa.
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