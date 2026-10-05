ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

As promessas de Tarcísio de Freitas para seu próximo mandato em São Paulo

Reeleito, governador promete ampliar investimentos em tecnologia, agro e transporte e quer acelerar projetos considerados estratégicos para o Estado

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 14h34 | Atualizado em 6 out 2026, 09h40
Homem sorridente de camiseta azul com o número 10 e a palavra CONFIRMA em verde, fazendo sinal de positivo com as duas mãos, ao lado de uma cabine de votação da Justiça Eleitoral
Tarcísio de Freitas, governador reeleito em São Paulo - 04/10/2026 (Julia Ju/Anadolu via/Getty Images)
Continua após publicidade
As promessas de Tarcísio de Freitas para seu próximo mandato em São Paulo Priorize VEJA no Google

Reeleito governador de São Paulo neste domingo, 4, Tarcísio de Freitas sinalizou, em coletiva de imprensa realizada na zona oeste da capital paulista, quais devem ser algumas das prioridades econômicas e de infraestrutura de seu segundo mandato. Ao falar sobre o futuro do Estado, o governador citou um plano que procura combinar tecnologia, obras e desenvolvimento econômico. “O Brasil merece um futuro que tenha biotecnologia, economia do conhecimento, inteligência artificial e transição energética”, afirmou.

O político do Republicanos também disse que pretende estruturar, ainda antes da posse, a governança do plano de governo e avançar na ideia de um “São Paulo Pra Toda Obra 4.0”. A proposta, segundo ele, passa por um Estado mais digital e pelo uso de tecnologia em áreas como saúde e segurança, mas também por grandes projetos de infraestrutura. Entre eles estão o Centro Administrativo — cuja conclusão deve ser antecipada de 2031 para 2030 — no centro da capital, o Túnel Santos-Guarujá e o Trem Intercidades entre Campinas e São Paulo.

Agro paulista

No campo, a prioridade anunciada é combinar segurança, crédito e aumento de produtividade. Tarcísio afirma que busca manter os recursos do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), usado para subvenção e seguro rural, além de programas como o Pró-Trator e o Irriga Mais.

A irrigação deve continuar entre os focos do governo, com a intenção de ampliar a área de culturas irrigadas no Estado. O chefe do Executivo de SP também promete manter o alívio tributário para 17 cadeias do agronegócio que contam com redução do ICMS.

Siga
Continua após a publicidade

Outra frente citada foi a assistência técnica para pequenos e médios produtores, em que pretende-se ampliar o acesso à agricultura de precisão, tecnologia que, de acordo com o governador, ainda precisa chegar de forma mais ampla a esses produtores.

Transporte coletivo

Na mobilidade urbana, a promessa é manter o ritmo de expansão do metrô e de outros projetos de transporte. Tarcísio citou a operação da Linha 17-Ouro, a expansão da Linha 6-Laranja e as obras da Linha 2-Verde em direção a Guarulhos.

Continua após a publicidade

O cronograma mencionado ainda prevê a operação do trecho entre Vila Prudente e Penha em 2028, a chegada do metrô a Taboão da Serra no mesmo ano e a operação da extensão até Jardim Ângela em 2029.

Entre os projetos de maior impacto econômico, o governador destaca o Trem Intercidades Campinas–São Paulo. Para ele, a ligação ferroviária pode estimular o surgimento de novas centralidades ao longo do trajeto, com expansão de moradias e serviços.

Continua após a publicidade

Crédito internacional

Além disso, o reeleito diz que quer usar a articulação política em Brasília para destravar operações de crédito internacional. Na coletiva, afirmou que São Paulo precisará de “um carinho nas operações de crédito internacional” e destacou o papel da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, que analisa e emite pareceres sobre matérias de natureza econômica e financeira, incluindo pedidos de autorização para operações de crédito externo.

A intenção é contar com o apoio dos dois senadores eleitos pelo Estado — André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP) — para pressionar pela aprovação e avanço dessas operações.  Em casos de empréstimos externos para estados e municípios, a CAE pode analisar a autorização e aprovar um parecer antes de a matéria seguir para o plenário no Congresso Nacional. O governador não detalhou, durante a entrevista, quais projetos específicos dependeriam desses recursos.

Continua após a publicidade

Além do crédito internacional, Tarcísio citou o financiamento federal da saúde como outra pauta que pretende levar a Brasília. Segundo ele, São Paulo e seus municípios deixam de receber cerca de 2,7 bilhões de reais por ano em razão do que considera um desequilíbrio no financiamento de procedimentos de média e alta complexidade.

Publicidade
TAGS:
Economia
Eleições 2026
Eleições: São Paulo
Governadores
Governo
Metrô
Negócios
São Paulo
Transportes
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).