As promessas de Tarcísio de Freitas para seu próximo mandato em São Paulo
Reeleito, governador promete ampliar investimentos em tecnologia, agro e transporte e quer acelerar projetos considerados estratégicos para o Estado
Reeleito governador de São Paulo neste domingo, 4, Tarcísio de Freitas sinalizou, em coletiva de imprensa realizada na zona oeste da capital paulista, quais devem ser algumas das prioridades econômicas e de infraestrutura de seu segundo mandato. Ao falar sobre o futuro do Estado, o governador citou um plano que procura combinar tecnologia, obras e desenvolvimento econômico. “O Brasil merece um futuro que tenha biotecnologia, economia do conhecimento, inteligência artificial e transição energética”, afirmou.
O político do Republicanos também disse que pretende estruturar, ainda antes da posse, a governança do plano de governo e avançar na ideia de um “São Paulo Pra Toda Obra 4.0”. A proposta, segundo ele, passa por um Estado mais digital e pelo uso de tecnologia em áreas como saúde e segurança, mas também por grandes projetos de infraestrutura. Entre eles estão o Centro Administrativo — cuja conclusão deve ser antecipada de 2031 para 2030 — no centro da capital, o Túnel Santos-Guarujá e o Trem Intercidades entre Campinas e São Paulo.
Agro paulista
No campo, a prioridade anunciada é combinar segurança, crédito e aumento de produtividade. Tarcísio afirma que busca manter os recursos do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), usado para subvenção e seguro rural, além de programas como o Pró-Trator e o Irriga Mais.
A irrigação deve continuar entre os focos do governo, com a intenção de ampliar a área de culturas irrigadas no Estado. O chefe do Executivo de SP também promete manter o alívio tributário para 17 cadeias do agronegócio que contam com redução do ICMS.
Outra frente citada foi a assistência técnica para pequenos e médios produtores, em que pretende-se ampliar o acesso à agricultura de precisão, tecnologia que, de acordo com o governador, ainda precisa chegar de forma mais ampla a esses produtores.
Transporte coletivo
Na mobilidade urbana, a promessa é manter o ritmo de expansão do metrô e de outros projetos de transporte. Tarcísio citou a operação da Linha 17-Ouro, a expansão da Linha 6-Laranja e as obras da Linha 2-Verde em direção a Guarulhos.
O cronograma mencionado ainda prevê a operação do trecho entre Vila Prudente e Penha em 2028, a chegada do metrô a Taboão da Serra no mesmo ano e a operação da extensão até Jardim Ângela em 2029.
Entre os projetos de maior impacto econômico, o governador destaca o Trem Intercidades Campinas–São Paulo. Para ele, a ligação ferroviária pode estimular o surgimento de novas centralidades ao longo do trajeto, com expansão de moradias e serviços.
Crédito internacional
Além disso, o reeleito diz que quer usar a articulação política em Brasília para destravar operações de crédito internacional. Na coletiva, afirmou que São Paulo precisará de “um carinho nas operações de crédito internacional” e destacou o papel da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, que analisa e emite pareceres sobre matérias de natureza econômica e financeira, incluindo pedidos de autorização para operações de crédito externo.
A intenção é contar com o apoio dos dois senadores eleitos pelo Estado — André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP) — para pressionar pela aprovação e avanço dessas operações. Em casos de empréstimos externos para estados e municípios, a CAE pode analisar a autorização e aprovar um parecer antes de a matéria seguir para o plenário no Congresso Nacional. O governador não detalhou, durante a entrevista, quais projetos específicos dependeriam desses recursos.
Além do crédito internacional, Tarcísio citou o financiamento federal da saúde como outra pauta que pretende levar a Brasília. Segundo ele, São Paulo e seus municípios deixam de receber cerca de 2,7 bilhões de reais por ano em razão do que considera um desequilíbrio no financiamento de procedimentos de média e alta complexidade.