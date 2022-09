As projeções do mercado que soam como música para Bolsonaro

O arrefecimento da inflação neste ano tem dado bons sinais a economia também para 2023, com o mercado financeiro projetanto um ritmo maior de crescimento da economia tanto neste ano quanto no próximo. Segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 12, pelo Banco Central, analistas de mercado veem o PIB em 2,39% neste ano e em 0,50% no próximo. Há um mês, a projeção era de 2% e 0,41%, respectivamente.

As revisões seguidas para cima do desempenho da economia soam ainda melhores nos ouvidos do presidente Jair Bolsonaro (PL) que tem se valido da melhora de dados macroeconômicos como PIB, inflação e desemprego em sua campanha à reeleição. No início do ano, as projeções econômicas eram muito piores. A guerra no Leste Europeu e a crise energética globaol pressionaram os preços no mundo todo, contaminando todos os núcleos inflacionários.

Por aqui, o governo adotou uma série de medidas desesperadas para aliviar a inflação. A alta dos preços dos combustíveis no Brasil gerou um verdadeiro cabo de guerra entre o governo Bolsonaro e a Petrobras nos últimos meses com diversas trocas na presidência da companhia. Além disso, o governo articulou a redução do imposto sobre os combustíveis, o ICMS.

O efeito dessas medidas pode ser visto no arrefecimento do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação do país. A projeção caiu de 6,61% para 6,40%, de acordo com o Boletim Focus. Há um mês atrás, a projeção para o índice era de 7,02%. Para o próximo ano, o índice, que era de 5,27% na semana passada, baixou para 5,17%, sendo essa a quarta queda nas projeções dos preços para 2023. Uma das preocupações do mercado era o transbordamento dos preços para o próximo ano, mas mudanças no cenário econômico global estão gerando agora um revés nas projeções.