As principais alterações feitas por Eduardo Braga no texto da tributária

O relator da Reforma Tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), protocolou nesta quarta-feira, 25, o relatório da reforma tributária. A proposta mantém o escopo vindo da Câmara dos Deputados, ou seja, a simplificação na tributação sobre o consumo, mas há alterações em diversos pontos do texto aprovado em julho pelos deputados.

Segundo Braga, nos 100 dias de trabalho em cima do texto, cerca de 1.300 pessoas foram recebidas em seu gabinete entre representantes de setores da economia e entes federativos. Por se tratar de uma PEC, a proposta agora precisa passar por aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, e depois em dois turnos de votação no Senado. Devido as alterações, a proposta deve voltar para a Câmara e só será promulgada após o mesmo texto ser aprovado pelas duas casas. A íntegra do texto pode ser conferida neste link.

Confira abaixo as principais alterações feitas no relatório de Eduardo Braga:

Fundo de Desenvolvimento Regional

Após negociações com os governadores, a equipe econômica concordou em elevar o valor para 60 bilhões anuais, a partir de 2043. No texto vindo da Câmara, a previsão era de 40 bilhões de reais a partir de 2033. O aumento do valor era uma da principal reivindicação dos governadores. O fundo de desenvolvimento regional busca possibilitar aos estados substituir os atuais benefícios fiscais, que acabam progressivamente com a mudança da cobrança dos tributos no destino e não mais na origem. Continua após a publicidade

Carga tributária

O texto prevê a criação de uma trava para carga tributária como percentual do PIB. Para isso, o relator determina a arrecadação média entre 2-12 e 2021 (arrecadação média de 2012 a 2021).

Revisão de benefícios

Cria um dispositivos para a revisão dos regimes especiais a cada cinco anos

Imposto seletivo

Braga fez diversas mudanças no relatório que veio da Câmara sobre esse dispositivo. As principais delas são a não incidência do “imposto do pecado” sobre exportações nem sobre as operações com energia elétrica e com telecomunicações. O tributo pode incidir sobre armas e munições, exceto quando destinadas à administração pública.

Braga retirou a possibilidade de incidência do imposto seletivo sobre itens que também são produzidos pela Zona Franca de Manaus. No texto vindo da Câmara, bicicletas, smartphones, entre outros produtos, fabricados fora da Zona Franca, cairiam no “imposto do pecado” para preservar o benefício das empresas lá instaladas. Há previsão, no entanto, de uma Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) para os itens feitos fora da Zona Franca.

Alíquota reduzida

Redução de 30% do imposto para a prestação de serviços de profissionais liberais, como médicos, advogados e engenheiros e também para profissionais que realizam atividades de natureza científica, literária ou artística, desde que sejam submetidas a fiscalização por conselho profissional

Regimes diferenciados

Atualização da lista de atividades com redução de 60% na alíquota:

erviços de transporte público coletivo urbano, semiurbano ou metropolitano;

serviços de saúde;

serviços de educação;

alimentos destinados ao consumo humano;

produtos de higiene pessoal e limpeza majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda;

produtos agropecuários, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura;

insumos agropecuários e aquícolas;

produções artísticas, culturais, jornalísticas e audiovisuais nacionais, atividades desportivas e comunicação institucional;

dispositivos médicos;

dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência;

bens e serviços relacionados a soberania e segurança nacional, segurança da informação e segurança cibernética;

medicamentos;

produtos de cuidados básicos à saúde menstrual;