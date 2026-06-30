As preocupações levadas pelo setor produtivo ao novo presidente da Abrasca

Sob nova direção, a Associação Brasileira das Companhias Abertas intensificou nas últimas semanas as reuniões com empresários e diagnosticou duas questões que vem preocupando muito o setor produtivo.

Além da avaliação de que não há espaço para novos aumentos de impostos no país, lideranças de companhias abertas temem o avanço da PEC do fim da escala 6×1, que já foi aprovada na Câmara e pode ser apreciada pelos senadores nos próximos meses.

Ao lado dos diretores executivos da entidade, Felipe Cabral e Lucy Pamboukdjian, o presidente da Abrasca, Cátilo Cândido, participou de encontros com líderes de empresas associadas, como JBS, Petrobras, Itaúsa, Ambev, MRV, Gerdau, Energisa e Localiza.

Após o roadmap inicial realizado em junho, a Abrasca contratou uma consultoria especializada em planejamento estratégico para atualizar seus objetivos, missão e valores à luz das contribuições e reflexões colhidas nas reuniões com os líderes empresariais. A entidade também está em fase final de um projeto de rebranding, que será apresentado em breve.