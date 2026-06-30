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Economia

As preocupações levadas pelo setor produtivo ao novo presidente da Abrasca

Lideranças de companhias abertas temem o avanço da PEC do fim da escala 6x1 e avaliam que não há espaço para novo aumento de impostos

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 15h30
Homem branco de barba e cabelo escuro, sorrindo, vestindo terno azul e camisa social clara, com as mãos nos bolsos, em fundo preto
Recém-chegado ao comando da Abrasca, Cátilo Cândido participou de encontros com líderes de empresas associadas (Divulgação/Divulgação)
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Sob nova direção, a Associação Brasileira das Companhias Abertas intensificou nas últimas semanas as reuniões com empresários e diagnosticou duas questões que vem preocupando muito o setor produtivo.

Além da avaliação de que não há espaço para novos aumentos de impostos no país, lideranças de companhias abertas temem o avanço da PEC do fim da escala 6×1, que já foi aprovada na Câmara e pode ser apreciada pelos senadores nos próximos meses.

Ao lado dos diretores executivos da entidade, Felipe Cabral e Lucy Pamboukdjian, o presidente da Abrasca, Cátilo Cândido, participou de encontros com líderes de empresas associadas, como JBS, Petrobras, Itaúsa, Ambev, MRV, Gerdau, Energisa e Localiza.

Após o roadmap inicial realizado em junho, a Abrasca contratou uma consultoria especializada em planejamento estratégico para atualizar seus objetivos, missão e valores à luz das contribuições e reflexões colhidas nas reuniões com os líderes empresariais. A entidade também está em fase final de um projeto de rebranding, que será apresentado em breve.

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