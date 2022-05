As possíveis consequências do aumento da taxa juros nos EUA para o Brasil

A quarta-feira, 4, marcou o maior aumento da taxa básica de juros do Fed, Banco Central dos EUA, desde 2000. O aumento em 0,5 ponto percentual é o segundo no ano e tem como escopo a redução dos efeitos da inflação no território americano, que atingiu 8,5% em março, na base anual.

O movimento do Fed mira a inflação americana, porém desencadeará possíveis efeitos no mercado externo, em especial nos países emergentes como o Brasil. Os títulos do Tesouro americano são considerados os mais seguros do mundo, e com o aumento de juros, tornam-se mais rentáveis para os investidores. Maior rentabilidade e segurança é o combo necessário para atrair investimento de um lado e desestimular de outro.

Para a economista-chefe da Veedha Investimentos, Camila Abdelmalack, o principal respingo no mercado brasileiro com a medida do Fed, é a fuga de investimentos estrangeiros, forte em setores como a mineração e agropecuária. No atual contexto do Brasil, esse indicador compromete ainda mais a economia brasileira. “Para o crescimento da atividade econômica, importa também o investimento de longo prazo, que é a formação bruta de capital fixo. E esse investimento nós não observamos pelo fluxo do mercado financeiro e sim pelo Investimento Estrangeiro Direto (IED). O governo no Brasil tem as suas limitações, há poucos recursos para promover um investimento estrutural e o investimento privado e estrangeiro para alguns setores é primordial”, cita.

Na avaliação de Denis Medina, economista e professor da FAC-SP (Faculdade do Comércio), no curto prazo a medida do Fed pode impactar diretamente a Bolsa de Valores do Brasil, sendo difícil precisar as consequência de médio e longo prazo, dada o grande número de variáveis. “Um pequeno aumento na taxa de juros dos EUA (em março) já fez alguns investidores retornarem para o país, com o aumento maior (desta quarta) é outro estímulo para o retorno de capital aos EUA e isso pode impactar principalmente na bolsa de valores, fazendo ela recuar um pouco mais”, avalia.

Apesar da alta de meio ponto percentual, o mercado financeiro brasileiro reagiu bem a alta dos juros por lá. Isso porque, Jerome Powell, presidente do Fed, disse que em nenhum momento foi cogitada uma alta maior do que o meio ponto percentual, como mostra VEJA Mercado. Com o temor de um aumento ainda maior afastado, os investidores se acalmaram e, em primeiro momento, a onda é positiva, mas é necessário atenção para o fluxo dos estrangeiros.

Tendências

No primeiro trimestre no Brasil, alta nos preços dos commodities atraiu investimento externo no país e fez o real se valorizar em relação ao dólar. Atraídos, a princípio, pela rentabilidade com a taxa de juro de dois dígitos, os investidores começaram a repensar as suas decisões de investimento a partir de dois estímulos principais: a primeira elevação da taxa de juros nos EUA (em março) e o lockdown na China.

“No primeiro trimestre o real se valorizou em relação ao dólar cerca de 15%. Quando veio o contexto do lockdown na China e a desaceleração da atividade econômica por lá, essa visão em relação aos commodities ficou um pouco comprometida, principalmente as commodities metálicas, aumentando a aversão ao risco. Era isso que estava dando ímpeto para a Bolsa brasileira até março”, menciona a economista Camila Abdelmalack.

No segundo trimestre de 2022, com a fuga investimentos externos no Brasil – a partir da alta dos juros anunciada pelo Fed e a aversão ao risco com as commodities – o real pode ser desvalorizado ainda mais em relação ao dólar. Uma possível consequência é o maior impacto na inflação.

“A gente só não viu uma inflação ainda mais forte por conta da valorização da nossa taxa de câmbio no Brasil. A partir do momento que o real começa a perder força em relação ao dólar, talvez nós possamos sentir mais efeito na inflação, principalmente com os bens industrializados”, analisa Abdelmalack.

