As péssimas notícias para o Magalu, Americanas e Via Varejo

As perspectivas de melhora no comércio foram arrefecidas nesta semana com a divulgação de uma retração maior que a estimada pelo mercado. O setor registrou um recuo de 1,4% em junho, o pior resultado desde dezembro do ano passado, quando caiu 2,9%. Esse é o segundo mês de queda consecutiva no comércio, aumentando a pressão sob o desempenho e resultado das principais varejistas.

As três principais varejistas Magazine Luiza, Americanas e Via Varejo terão seus resultados divulgados nesta quinta-feira, 11, após o fechamento do mercado. A expectativa de consenso dos principais bancos – XP e BTG – é que as varejistas reportem um prejuízo superior a 100 milhões de reais. O Morgan Stanley e o Goldman Sachs também revisaram suas projeções e reduziram suas estimativas para as varejistas devido ao fraco desempenho nas vendas online. Após um crescimento de 11% no primeiro trimestre do ano, as vendas no comércio eletrônico caíram 4% no segundo trimestre, segundo dados da empresa de pesquisas MCC/Neotrust. “A queda reflete, em nossa opinião, uma combinação de diferentes fatores, incluindo normalização da mobilidade, mudança de gastos (com maior participação de serviços) e consumo mais fraco”, avalia o Goldman Sachs em relatório. Para o banco, a participação do varejo no comércio online ainda deve ser menor do que nos últimos anos, devendo representar apenas 14% das vendas do varejo em 2022.

Os dados ruins refletem o cenário econômico desafiador com inflação ainda acumulada na casa dos dois dígitos, juros altos e encarecimento do crédito. Recentemente, a empresária e dona do Magazine Luiza, apareceu em vídeo fazendo um apelo para que os clientes fossem até às lojas. “Vá o mais rápido possível numa de nossas lojas, por favor”. O pedido da dona do Magalu está atrelado aos dias difíceis vividos pelas varejistas. A corrosão da renda causada pela inflação e a tomada de crédito mais cara com a alta dos juros estão penalizando o setor. O Magazine Luiza chegou a ter seus papéis negociados em mais de 100 reais em 2020, quando o consumo estava estimulado quando o consumo estava estimulado pela Selic baixa, mas já perdeu mais de 87% no valor de suas ações desde então, sendo negociadas hoje no patamar de 15 reais. “O desempenho ruim denota a dificuldade de acesso ao crédito motivado pelo alto endividamento das famílias, podendo refletir também parte da antecipação do consumo vivido ao longo dos últimos anos, e também a perda de poder compra pelo avanço inflacionário”, avalia Guilherme Sousa, economista da Ativa Investimentos.

Apesar desses fatores, nos últimos dias as varejistas ocuparam as maiores altas do Ibovespa, em um movimento que tem potencial alavancar de novo o setor. A aprovação da PEC das Bondades, que deve injetar 41,25 bilhões de reais na economia com a ampliação dos benefícios sociais parecia estar encaminhando as ações das varejistas para um patamar de alta. Mas o resultado do varejo mostra que a população está direcionando o dinheiro para outras prioridades, já que no primeiro semestre houve a liberação de 86 bilhões de reais em recursos par aumentar o consumo. “Boa parte dos recursos, como a antecipação do 13º e a liberação do FGTS, não foram gastados com varejo. Existe uma preferência clara, observado no último semestre, de gastos em serviços. Não importa a fonte dos recursos, a população brasileira está direcionando seus gastos pra serviços porque é o consumo que ficou mais reprimido nos últimos anos”, diz Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Para Wilson Rodrigues diretor-geral da Faculdade do Comércio (FAC-SP), o incremento no Auxílio Brasil deve estimular o consumo e gerar mais vendas, no entanto, a inflação deve persistir mais por mais tempo. Assim, apesar do estímulo, a inflação deve continuar sendo um peso para o varejo.