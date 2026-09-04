As pesquisas eleitorais e o ‘trade Flávio’
Levantamentos eleitorais da semana que vem são altamente aguardados pela Faria Lima
A Faria Lima marcou duas datas no calendário: as de divulgação das pesquisas eleitorais Quaest, em 7 de setembro, e BTG/Nexus, no dia 8. Realizadas após as novas revelações da Polícia Federal sobre as relações de Daniel Vorcaro com autoridades, as sondagens mostrarão se o caso Master deixou de ser um passivo e passou a servir de munição para Flávio Bolsonaro. O resultado pode acelerar ou desmontar o “trade Flávio”, que recentemente pôs ações de estatais em alta e derrubou o dólar.