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Economia

As pautas escondidas na semana decisiva do Congresso

Enquanto os holofotes se concentram no fim da escala 6x1 e na taxa das blusinhas, o esforço concentrado do Congresso desta semana carrega uma agenda econômica menos visível

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 12h00
Vista do Palácio do Congresso Nacional, em Brasília, onde funcionam a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Congresso Nacional (Carlos Moura/Agência Senado)
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Entre os temas que correm por fora estão a blindagem do orçamento das agências reguladoras contra contingenciamentos, bilhões de reais em incentivos para data centers e minerais críticos e a chegada do Orçamento de 2027 ao Congresso antes mesmo da aprovação da LDO.

Na Câmara, uma das pautas mais discretas é o projeto que impede o governo de bloquear recursos de 12 agências federais, entre elas Aneel, ANP, Anatel, ANTT, Anac e ANM. A medida amplia a autonomia financeira dos reguladores e reduz o espaço da equipe econômica para usar esses recursos em ajustes fiscais.

No Senado, o Redata pode liberar cerca de 5,2 bilhões de reais em benefícios fiscais ainda em 2026 para a instalação de data centers. Também está na pauta o marco dos minerais críticos, que prevê até 7 bilhões de reais em instrumentos de incentivo à mineração e ao processamento de matérias-primas estratégicas no país.

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Há ainda um problema fiscal correndo em paralelo. O governo entrega o Orçamento de 2027 com a LDO ainda pendente de votação, abrindo uma disputa sobre meta fiscal, despesas, receitas extraordinárias e emendas parlamentares.

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São discussões menos barulhentas que a 6×1 ou a taxa das blusinhas, mas que podem produzir efeitos duradouros sobre setores regulados, investimentos privados e as contas públicas.

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