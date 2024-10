As novidades que mudam o Pix a partir de amanhã, 1º de novembro

O método de pagamento instantâneo Pix vai passar por algumas alterações a partir de amanhã, dia 1 de novembro, por determinação do Banco Central (BC). O Pix foi lançado em novembro de 2020 e o Banco Central estima que o método de pagamento foi responsável por incluir 71,5 milhões de pessoas no sistema financeiro. No dia 6 de setembro de 2024 o Pix bateu recorde e superou pela primeira vez a marca de 227 milhões de transações em um dia.

Quais são as mudanças que o Pix vai sofrer a partir de amanhã, dia 1?

– O Pix terá um novo limite de transações de dispositivos não cadastrados, que será limitado a R$ 200 por operação e R$ 1.000 por dia. O Banco Central avalia que os limites podem evitar fraudes;

– Os dispositivos não cadastrados terão que fazer o cadastro para fazerem transações acima de R$ 200;

– A segurança será reforçada: as instituições bancárias vão ter que consultar a base de dados do Banco Central para conferir se tem alguma anotação de fraude antes da transação ser autorizada.

Próximas novidades do Pix:

– O pagamento por Pix vai poder ser feito por aproximação até o final do ano. A funcionalidade vai ser feita através das carteiras digitais dos celulares.

Continua após a publicidade

– Pix automático: o recurso vai permitir que os usuários cadastrem as transações para serem feitas de forma automática, sendo debitada direto da conta do banco, facilitando a execução dos pagamentos recorrentes. O recurso vai começar a valer em 16 de junho do ano que vem.

O que fazer em caso de fraude ou roubo?

– O Banco Central orienta que em caso de fraude ou roubo o usuário entre em contato com banco, o mais rapidamente possível, para informar sobre o ocorrido e solicitar a devolução dos valores.

– Se sua situação não for resolvida é importante que a pessoa procure o Procon de seu estado ou o Poder Judiciário; ou registre uma reclamação no BC.