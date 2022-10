As novas chances de Lula e Bolsonaro, segundo as casas de aposta

Atualizado em 21 out 2022, 08h46 - Publicado em 21 out 2022, 08h26

Por Luisa Purchio Atualizado em 21 out 2022, 08h46 - Publicado em 21 out 2022, 08h26

Poucos dias após o primeiro turno das eleições, um levantamento de VEJA no dia 5 de outubro com seis casas de aposta mostrou que, na média, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tinha 69,3% de chance de vitória contra 30,6% de Jair Bolsonaro (PL). Quinze dias depois, após duas semanas da campanha acirrada entre os dois candidatos que envolve promessas, fake news e medidas do Tribunal Superior Eleitoral, um levantamento realizado com os mesmos portais nesta quinta-feira, 20, mostra que, na média, Lula está com 63,8% de chance contra 36,2%. Ou seja, as chances de vitória do candidato do PT caíram 5,5 pontos percentuais, enquanto do PL subiram 5,6 pontos porcentuais.

O cálculo foi realizado com a mesma lógica do anterior, com base nos “odds” disponíveis no site, que na prática nada mais são do que o múltiplo que incidirá sobre o valor apostado no caso de acerto. Quanto menor o valor pago pela aposta, significa que a casa espera que aquele evento tem mais chance de acontecer. Hoje na casa Bet 365, por exemplo, para cada 1 real apostado na vitória do candidato Lula, o apostador ganha 1,50 real caso ele vença as eleições – há duas semanas o valor era 1,33 real. Já no caso de aposta e vitória de Bolsonaro, para cada 1 real apostado o vencedor recebe 2,50 reais, ante 3,25 há quinze dias atrás.

A base do cálculo foi feita com o auxílio do professor Fábio Machado, chefe do departamento de Estatística do Instituto de Matemática e Estatística da USP. “A estatística trabalha com probabilidades em um valor de 0 a 1. A chance do candidato ganhar é o inverso da ‘odd’ e por isso fiz o número ‘um’ dividido pelo valor da ‘odd’ “, diz Machado. “Para chegar à porcentagem, tirei o ganho da casa que muitas vezes é chamado de Juice e fiz uma regra de três para ver o resultado de cada candidato.

Como são calculados os Odds

Em entrevista a VEJA, Daniel Trajano, diretor comercial da Esportes da Sorte, explicou que as chances de vitória são calculadas com base em grandes empresas de fornecimento de “odds”, sendo a mais famosa delas a SportRadar, que faz estudo estatístico e analítico e vende para as apostas de cotação do mundo. Além disso, cada casa inclui ainda os seus ganhos e o comportamento dos apostadores, ou seja, aumenta o prêmio de determinado candidato caso o outro esteja atraindo muitas apostas.

“A matemática das casas de aposta envolve também interpretações, é algo que fica no meio do caminho entre a matemática e o achismo, mas eles envolvem o dinheiro deles e por isso fazem um esforço muito grande para ter valores próximos à realidade. A lógica dos apostadores é diferente do que a paixão dos cidadãos indica”, diz o professor Fábio Machado, da USP.